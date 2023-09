Reus inicia els treballs per recuperar el pou Mas Miarnau

El gruix del cabal es destinarà a l'abastament de la ciutat

Noves inversions

Aigües de Reus ha començat aquest mes de setembre les obres que permetran la recuperació del pou de Mas Miarnau i la seva connexió a la xarxa d'abastament d'aigua potable. Una inversió que té com a objectiu aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics propis de la ciutat.El pou que ara es recupera data del 1933 i, al cap dels anys, havia caigut en desús per raons diverses. Situat dins del recinte del Mas Miarnau (avinguda 11 de Setembre), part de l'aigua que s'obtindrà servirà per regar aquesta zona enjardinada mentre que el gruix del cabal es destinarà a l'abastament de la ciutat un cop completada la seva connexió a l'anella principal de la xarxa d'aigua potable. De les obres, que estaran llestes al mes d'octubre, se n'encarrega l'empresa Agrovial i compten amb un pressupost de 90.740 euros.L'obtenció de noves fonts de proveïment de «proximitat» o «Km 0» és una prioritat de la ciutat de Reus des de fa anys. De fet, la diversificació de les fonts d'abastament i el millor aprofitament dels recursos són dos dels reptes que reclama la transició energètica.Així doncs, abans que s'acabi l'any, Aigües de Reus preveu iniciar altres treballs per a l'obtenció de noves fonts de proveïment a partir de l'entrada en servei de pous i mines d'aigua del terme municipal. En breu, per exemple, s'ha de formalitzar l'adjudicació de les obres que permetran l'entrada en servei de tres pous que estan situats al costat de l'autovia de Bellissens i que han necessitat d'una llarga tramitació en estar afectats pel domini públic ferroviari.També es preveu la recuperació del minat Barri Fortuny, que servirá per regar la zona del Parc dels Capellans i i el seu entorn, així com per injectar l'aigua a la xarxa d'abastament, un cop tractada en una planta d'osmosi inversa.El pla també incorpora la recuperació i posada en marxa del pou conegut com a IGME (Instituto Geológico y Minero de España), situat al final de l'autovia de Bellisens, i de diversos pous situats en l'àrea de l'aeroport, ara en fase d'aprovació. Aigües de Reus també treballa actualment en la redacció de diversos projectes per a la instal·lació d'un sistema de tractament de l'aigua provinent de pous situats a la zona del polígon Agro-Reus, amb l'objectiu de potabilitzar l'aigua i injectar-la a la xarxa d'abastament. En aquesta mateixa línia es preveu que, en un futur proper, també es redacti un projecte per a la potabilització l'aigua del pou Mas Iglesias i la seva injecció a la xarxa d'abastament.