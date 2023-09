Prats: «El moment vital em crida a dedicar temps a la gent que estimo»

El regidor d'Empresa, Formació i Ocupació fa oficial la seva renúncia a l'acta de regidor de Reus, que ocuparà Òscar Subirat

Actualitzada 14/09/2023 a les 21:55

Ja és oficial: Carles Prats ha decidit deixar l'acta de regidor a l'Ajuntament de Reus. L'edil d'Empresa, Formació i Ocupació va detallar ahir que ha estat una decisió «molt meditada» que no respon a cap «discordança amb ningú». «El meu moment vital em crida a fer altres coses, a dedicar el temps a la gent que m'envolta i que estimo», va expressar Prats. El seu substitut serà Òscar Subirats, qui va ser regidor de Salut i Ciutadania en l'anterior mandat i qui ocupà el número 6 a la llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 28 de maig.



Prats va assegurar que marxa «satisfet» per la feina feta en els anys en què ha format part del govern municipal. «He pogut contribuir amb el meu gra de sorra a impulsar determinats projectes», va declarar. En concret, es va mostrar orgullós de la iniciativa Reus Espais Vius –«crec que ha vingut per a quedar-se», va dir–, de la renovació del Mercat Central, que s'ha aconseguit «salvar» en un moment en què «anaven caient parades» i que culminarà amb la construcció del GastroMercat, i del fet que continuï havent-hi un punt de venda de producte fresc al barri del Carrilet, malgrat haver-hi «una nova mirada» pel que fa a la continuïtat del mercat actual. També va destacar la futura creació de l'Escola d'Oficis, l'estudi per implantar una moneda local, la voluntat d'obrir una oficina d'atenció a l'empresa i el treball formatiu del Mas Carandell.La cap del grup municipal d'ERC, Noemí Llauradó, va qualificar «d'encert» haver proposat a Prats que s'unís a la candidatura el 2019, com l'aposta en l'eix econòmic. «Estava convençuda que si em deies que volies acompanyar-me a encapçalar el projecte, ho extrapolaries des del vessant públic com a regidor, i crec que ho has demostrat sobradament», va dir. Així mateix, va remarcar el seu exercici «de generositat i honestedat» en comunicar al partit que no tenia l'energia «necessària» per continuar en la primera línia de la política. En concret, la primera tinent d'alcaldia va assenyalar que els republicans es van presentar a les eleccions municipals del 28 de maig amb l'objectiu de liderar el govern i que això «il·lusionava» Prats «a poder continuar dipositant moltes hores, molta dedicació, el seu bagatge, en pro del projecte». «Però les circumstàncies no han estat exactament les que prevèiem ni volíem», va lamentar.Quan el regidor d'Empresa, Formació i Ocupació va informar de la seva intenció al partit, els companys li van demanar que s'ho pensés bé abans de prendre la decisió definitiva, segons va explicar Llauradó. Amb les eleccions generals i l'estiu en l'horitzó, es va acordar que seria al ple de setembre, previst per al dia 29, quan Prats entregui l'escrit de renúncia com a edil. Serà en aquell moment que Subirats podrà presentar les seves credencials a la Junta Electoral i passar pel ple per poder entrar al consistori com a nou regidor. Amb tot, Llauradó apuntà que Prats continuarà sent «la veu d'Esquerra a diferents organismes municipals».Llauradó va remarcar que un altre exemple de «generositat» de Prats és el fet que, des del ple d'investidura, ha estat treballant «braç a braç» amb el seu relleu. Cal recordar que Subirats va ser nomenat delegat de serveis a l'Ajuntament i que desenvolupava funcions d'assessorament i de col·laboració immediata amb els regidors de l'àrea de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes.