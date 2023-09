La nova botiga de Mercadona a l'avinguda de Salou de Reus obrirà el 2 d'octubre

L'establiment està ubicat en un solar a uns 100 metres de l'antiga botiga

Actualitzada 15/09/2023 a les 13:21

La nova botiga eficient, que Mercadona està enllestint en la intersecció entre l'avinguda de Salou i l'avinguda de la Universitat de Reus, obrirà el proper dilluns 2 d'octubre.Aquest nou establiment suposarà tancar el supermercat de Mercadona que hi ha a uns 100 metres del solar, a la mateixa avinguda de Salou, ja que aquest no es possible adaptar-lo al nou model de botiga eficient. Tot i això, l'empresa garanteix tots els llocs de treball de l'antic centre, ja sigui a la nova botiga o en alguns dels supermercats que té la companyia a la capital del Baix Camp.El nou supermercat comptarà amb les noves seccions, passadissos més amplis i els nous models de carros de metall per uns de plàstic. A més, s'eliminaran les tradicionals cistelles per un model mixt que permet als clients no haver d'acotxar-se. També compatarà amb un pàrquing més espaiós i més còmode.El model de botiga eficient de Mercadona se centra en dos objectius: reduir el consum energètic en un 40%, en comparació a un comerç convencional, i aconseguir que l'experiència de compra sigui més còmoda per al client. Per assolir el primer repte, s'apliquen mesures com disposar de neveres de congelat amb portes que han d'estar sempre tancades, per evitar les pèrdues de fred, millorar l'aïllament tèrmic i acústic de la botiga i apostar per la il·luminació LED, tot incorporant mecanismes de detecció automàtica que regulen la intensitat lumínica al llarg del dia i en funció de les necessitats.