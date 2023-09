L'Ajuntament de Reus lliurarà braçalets reflectants a ciclistes i usuaris de VMP

Forma part d'una campanya d'informació i sensibilització per recordar les normes als ciutadans que empren aquests mitjans de transport

Actualitzada 15/09/2023 a les 09:49

La regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència, en col·laboració amb l'Associació per a la Prevenció d'Accidents de Trànsit, durà a terme entre avui i demà la campanya Regalant vida, que es concreta en l'entrega de braçalets reflectants a les persones que vagin en bicicleta o en vehicles de mobilitat personal (VMP), com són els patinets elèctrics, perquè siguin més visibles i, d'aquesta manera, ajudar a reduir el risc d'accident en els seus desplaçaments. El braçalet té un codi QR que porta directament a una pàgina web amb consells per moure's amb seguretat.La campanya, que coincideix amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, pretén conscienciar els ciclistes i els usuaris de VMP sobre el bon ús que s'ha de fer d'aquests mitjans de transport, amb l'objectiu de millorar la convivència a la ciutat i evitar accidents. L'acció informativa i de sensibilització es desenvoluparà en dos punts determinats de la ciutat. Aquesta tarda, els informants estaran a la plaça de la Puríssima Sang entre les 18 i les 20 hores. Demà se situaran a la plaça de Prim, en la cantonada amb el carrer de Monterols, de 12 a 14 h.Amb la iniciativa, es recordarà als ciutadans que empren aquests vehicles que no poden circular per voreres ni zones per a vianants muntats sobre el patinet o la bicicleta, que està prohibit utilitzar auriculars o el mòbil mentre circulen, que no poden superar la taxa d'alcoholèmia de 0,25 mg/l en sang ni haver consumit drogues, que s'han d'obeir els senyals i les normes de trànsit i que han d'indicar una maniobra abans de completar-la. La campanya incidirà especialment en els usuaris de VMP i en algunes de les infraccions més sancionades. Per exemple, s'advertirà que no es pot portar un acompanyant sobre el patinet i que no poden anar per travesseres, vies interurbanes, autopistes ni autovies que transcorren dins de poblat.