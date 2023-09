Els Barrancs de Reus tornen a baixar amb força

Les precipitacions d'aquesta tarda han provocat que els barrancs del Pedret i del Mas Calbó augmentin el seu cabal

La sequera d'aquest estiu ha produït imatges tristes als rius i rieres d'arreu on la falta de cabal evidenciava l'escassetat d'aigua al territori. Les precipitacions d'avui, però, han deixat imatges totalment oposades, molt necessàries per a la salut dels nostres ecosistemes.Un gran exemple en són els Barrancs del Pedret i del Mas Calbó, que, després de mesos amb molt poca aigua, avui han tornat a baixar amb força gràcies a les precipitacions d'aquest divendres.Alguns veïns s'han aturat per captar imatges i vídeos dels Barrancs plens d'aigua en el seu pas per Reus.