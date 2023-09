El nou element festiu de Pere i la Lloba es presenta diumenge a Reus

La Colla Pessigolla n'ha estat la impulsora i el Carrasclet en serà el padrí

Actualitzada 15/09/2023 a les 10:03

La Colla Pessigolla, una de les més antigues vinculades a l'organització del Carnaval de Reus, presentarà diumenge un nou element festiu, en el marc dels actes previs de les festes de Misericòrdia. Es tracta de Pere i la Lloba. Aquesta proposta és una adaptació de la faula popular El pastor mentider. L'acte de presentació es farà a partir de dos quarts de 12 a la plaça del Mercadal, que comptarà amb la participació del Carrasclet, com a padrí. Després de la presentació, es farà una cercavila pels carrers del centre, que acabarà a la plaça del Baluard, on hi haurà un concert amb el grup Koeman.El projecte de creació de Pere i la Lloba va sorgir en el si de l'entitat el 2019 i des d'aleshores que han estat treballant en els diferents elements que el conformen. Així doncs, per a transformar el conte popular en un element festiu, s'ha creat un ball amb música i coreografia de nova creació i diversos personatges: una nova bèstia, que simbolitza la Lloba, el capgròs Pere i diferents ovelles del seu ramat. L'acompanyament musical anirà a càrrec d'una formació de flabiols de l'Aula de Sons. Pel que fa a les figures, han estat creades per Pau Roig i Gerard Prats, membres històrics de la Colla Pessigolla, i autors de nombroses carrosses de carnaval. A més, han comptat amb l'assessorament de l'escultor Manel Llauradó.La colla ha editat una versió del conte de Pere i la Lloba, que es pot adquirir a les llibreries Galatea, Gaudí i Abacus.