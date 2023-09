Detenen a Lleida un home reclamat per 14 òrgans judicials de l'Estat i d'altres països

El colombià de 49 anys també estava buscat pels jutjats de Reus

Actualitzada 15/09/2023 a les 11:22

La Policia Nacional ha detingut aquest dijous a Lleida un home de 49 anys i de nacionalitat colombiana reclamat per 14 òrgans judicials de tot l'Estat, set dels quals havien ordenat el seu ingrés a presó per delictes contra el patrimoni i robatoris amb força. La policia va detectar que l'home havia fugit als Països Baixos i després d'uns anys havia aconseguit tornar a Espanya el passat 4 de setembre, fixant el seu domicili a Lleida, on els agents han efectuat la seva detenció aquest matí després de diversos dispositius de cerca.El detingut era buscat per òrgans judicials de Barcelona, Saragossa, Osca, Sevilla, Lleida, Reus, entre altres. Es movia constantment per diferents països d'Europa per fugir de la justícia de cada indret, fet que dificultava la seva localització per part de la policia. De fet, la policia colombiana també el buscava al seu país d'origen per pertinença a una organització dedicada a delictes econòmics.Finalment, la detenció ha estat efectuada aquest dijous al matí a Lleida per part de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de la Comissaria Provincial de Lleida i el detingut està a disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de la ciutat.