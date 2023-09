Afectacions al trànsit de Reus amb motiu de la 60a Volta Ciclista

L'estacionament de vehicles estarà prohibit a l'entorn del Mercat Central entre les 22 del dissabte fins les 16 del diumenge

Actualitzada 15/09/2023 a les 11:40

El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana de Reus ha informat que aquest cap de setmana hi haurà afectacions al trànsit reusenc amb motiu de l'etapa de la 60a Volta Ciclista Internacional a la Província de Tarragona, amb sortida i arribada a Reus, al Mercat Central.La sortida de la prova es preveu a les 10:30h, amb el pas dels ciclistes pel carrer de Sant Joan, els ravals de Jesús, Martí Folguera, de Robuster i de Sant Pere, el carrer del Roser i l'avinguda de Constantí.La tornada es preveu cap a les 13:00h, amb el pas dels ciclistes per l'avinguda de Recasens i Mercader, l'avinguda de Falset, el camí de l'Aleixar i l'avinguda de Prat de la RibaLa Guàrdia Urbana ha previst un dispositiu especial per minimitzar els efectes en la mobilitat de la ciutat.L'estacionament de vehicles estarà prohibit a l'entorn del Mercat Central entre les 22:00h del dissabte 16 a les 16:00h del diumenge 17.