Subirats ocuparà l'acta de regidor que deixarà Prats a l'Ajuntament

L'actual edil d'Empresa, Formació i Ocupació explicarà pròximament els motius que l'han portat a renunciar al càrrec

Actualitzada 13/09/2023 a les 22:21

La composició del ple de l'Ajuntament de Reus està a punt de viure la primera modificació del present mandat. Tal com va avançar Canal Reus ahir i ha pogut confirmar Diari Més, Carles Prats deixarà l'acta de regidor i s'allunyarà de la primera línia de la política municipal. La persona que té més números per ocupar el seu lloc és Òscar Subirats, número 6 de la candidatura d'Esquerra Republicana (ERC) als comicis del 28 de maig.



Precisament, Subirats ja té experiència en el si del govern reusenc. Entre 2019 i 2023, va ser regidor de Salut i Ciutadania. Amb tot, va quedar fora del consistori després que les eleccions determinessin que Esquerra es quedaria amb cinc edils. D'aleshores ençà, va ser nomenat delegat de serveis a l'Ajuntament, amb funcions d'assessorament i tasques de col·laboració immediata amb els regidors de les àrees de Projecció de Ciutat, Empresa i Ocupació, Cultura i Relacions Ciutadanes. Tot i que Subirats és el més ben posicionat per entrar al plenari, sobre la taula també hi ha l'escenari que continuï com a assessor, ocupant un rol estratègic dins d'ERC. En conseqüència, la número 7 de la llista, Meritxell Barberà, podria ser qui acabi entrant a l'Ajuntament, tot i que, a hores d'ara, la probabilitat és remota. Cal recordar que, durant la campanya, els republicans van presentar l'expresidenta de la Unió de Botiguers com la persona que lideraria una nova regidoria de Comerç.Per la seva banda, Carles Prats, actual edil d'Empresa, Formació i Ocupació, té previst explicar els motius de la seva decisió en una roda de premsa. Precisament, ERC, el partit que ha representat els últims anys, ha convocat per a aquesta tarda una compareixença en què intervindran Prats i la primera tinent d'alcaldia, Noemí Llauradó, per «exposar canvis al grup municipal d'ERC Reus».Format en Ciències Empresarials, Prats ha ocupat diferents càrrecs directius. Va arribar a ser director general de Vermuts Miró, posició que deixà després de set anys, quan feu el salt a la política de la mà d'ERC, com l'aposta en l'eix econòmic. Va ser el número 4 dels republicans als comicis municipals del 2019 i entrà a formar part de l'equip de govern, assumint la regidoria d'Empresa i Ocupació. Tot i tornar a ser elegit el passat maig, i malgrat que Esquerra continua en l'executiu, Prats va veure com perdia competències, com la gestió dels mercats i dels polígons, que van recaure en Josep Baiges.En els quatre anys al capdavant de l'àrea d'Empresa i Ocupació, un dels principals projectes que ha desenvolupat és el Reus Espais Vius, que vol contribuir a la revitalització estratègica del comerç, incidint en zones amb nombrosos locals buits, com els ravals o el barri Niloga. També ha estat la cara visible de la renovació dels mercats. Va estar al focus mediàtic quan es va anunciar la decisió de tancar el Mercat del Carrilet que, finalment, romandrà a l'emplaçament actual, acord presentat amb el PSC ja a l'alcaldia. D'altra banda, no es va donar per vençut davant les dificultats per implantar el GastroMercat al Mercat Central, tant pel que fa a la cerca d'operadors com a la negativa de finançar l'obra amb fons europeus. A més, ha engegat la idea d'implantació d'una moneda local.