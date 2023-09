Liciten la segona fase d'urbanització de l'entorn de la plaça del Víctor

Les obres han de permetre millorar la connexió de la plaça amb el futur Centre Cívic Gregal

Actualitzada 13/09/2023 a les 21:21

L'Ajuntament de Reus ha tret a licitació el contracte d'obres de la segona fase de reurbanització de la plaça del Víctor i del seu entorn. En concret, aquesta actuació preveu la connexió de la plaça amb el futur Centre Cívic Gregal, que continua el seu procés de construcció. L'àmbit de la intervenció és de 939,78 metres quadrats i abasta el carrer Alt de Sant Josep, el carrer de Castellvell –en el tram entre Alt de Sant Josep i Sant Joaquim– i part de la plaça del Pintor Ferré Revascall.



La primera fase, al novembre

La segona fase del projecte dona continuïtat als treballs que hi ha actualment en marxa, que inclouen la reurbanització de la plaça del Víctor i segments dels carrers Ample, Miró i Santa Helena. Es preveu la pavimentació del carrer Alt de Sant Josep amb llamborda, sense col·locar-hi la cinta d'asfalt, tenint en compte el «seu poc ample, 5,75 metres, i el poc trànsit que hi circula». Per la seva banda, al carrer de Castellvell s'ampliarà la vorera del costat est, deixant una cinta asfaltada de 2,70 metres. En el contacte amb la plaça del Pintor Ferré Revascall, se substituirà el paviment existent pel de llambordes fins a l'alçada de la mitgera del futur centre cívic, tot eliminant en el procés el parterre existent en previsió del futur accés que l'equipament tindrà per aquest punt.El contracte surt amb un pressupost de licitació de 241.975,75 euros (IVA inclòs). Les empreses interessades tenen temps fins al 9 d'octubre per a presentar les seves ofertes.El projecte de reurbanització de la plaça del Víctor i el seu entorn és una passa endavant en la voluntat transformadora de l'Ajuntament, tant pel que fa a la mobilitat com a l'ordenació de l'espai públic. Les solucions constructives van en concordança amb les de les futures fases del projecte de pacificació del carrer Ample. L'estratègia es concreta en diferents objectius, com millorar la qualitat ambiental i paisatgística, la introducció de noves solucions de drenatge sostenible o la potenciació de la diversitat d'usos i d'usuaris per evitar situacions d'incivisme.Cal recordar que la primera fase de les obres s'ha prorrogat fins al mes de novembre i que s'està executant per redefinir la plaça del Víctor com un element articulador i un punt de connexió amb el Centre Cívic Gregal.