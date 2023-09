Les escoles sortegen paneres solidàries amb la població del Marroc

Es vol ajudar els afectats pel terratrèmol

La Xarxa d'Escoles Públiques de Reus ha ideat una iniciativa solidària per recaptar fons i fer un donatiu al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en suport a la població afectada pel terratrèmol del Marroc: organitzar una rifa de paneres. Tant ahir com avui, qui passi per davant de les portes de qualsevol de les dinou escoles públiques en el moment de l'entrada i la sortida podrà adquirir un número per 1 euro i participar en el sorteig d'un dels dinou lots, que contenen productes entregats pels centres educatius, les famílies dels alumnes, l'Ajuntament i els comerços del barri, com poden ser xandalls, samarretes, skylines de la ciutat, llibres o un val per anar a esmorzar.La directora de l'Escola Pompeu Fabra, Mar Cervantes, destaca que «qualsevol persona que s'apropi pot adquirir un tiquet», independentment de si té o no vinculació amb les escoles, i recorda que la xarxa ja havia fet iniciatives solidàries en el passat, per exemple, amb l'inici de la guerra d'Ucraïna. Així mateix, esmenta que ha estat una primera acció «ràpida», plantejada durant el cap de setmana, i que, ara, s'estudiarà si es poden preparar més campanyes. Tant Cervantes com l'AMPA de l'Escola Rubió i Ors assenyalen que moltes famílies dels centres reusencs són d'origen marroquí i que, per tant, hi ha estudiants i pares que estan vivint la situació «de molt a prop», de manera que és important fer «una acció per ajudar-les». Cervantes també menciona que, a classe, és essencial escoltar les inquietuds i els dubtes que tinguin els infants davant de l'escenari que ha deixat el terratrèmol.