L'espectacle 'Lali Symon' es posposa al 28 de novembre

L'espectacle és la darrera producció creada i dirigida per Sergi Belbel, amb Emma Vilarasau, Mont Plans i Júlia Bonkoch

Actualitzada 14/09/2023 a les 09:44

El Consorci del Teatre Fortuny ha informat que l'espectacle Lali Symon canvia de data i es posposa al dimarts 28 de novembre. La funció estava prevista inicialment per al divendres 6 d'octubre i la modificació respon a «causes alienes a l'espai escènic reusenc».L'espectacle és la darrera producció creada i dirigida per Sergi Belbel, amb Emma Vilarasau, Mont Plans i Júlia Bonkoch en la interpretació. La història gira al voltant de Lali, una monologuista reconeguda i estimada pel seu públic. Els seus xous, divertits, irònics i també punyents, delecten les espectadores als teatres i també a la televisió. El que ningú no coneix és la seva autèntica personalitat, ni la vida privada de l'estrella, i molta gent es pregunta si ella, que sempre es mostra alegre, enginyosa, directa i desinhibida davant la gent, és igual a dins i a fora de l'escenari.