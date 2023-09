FiraReus ajorna la celebració de Tot Nuvis fins a l'any vinent

REDESSA assegura que s'està treballant «en l'organització d'una fira dedicada a l'àmbit de l'hostaleria i el turisme»

L'exproReus i les jornades professionals centren l'activitat de firaReus Events en l'últim quadrimestre de l'any. També destaca l'ajornament de Tot Nuvis fins al 2024, per a repensar el format i centrar-lo en l'experiència del públic assistent. En l'àmbit de l'activitat destinada al públic general, la fira multisectorial exproReus obrirà portes de l'11 al 15 d'octubre.En paraules del conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, «serà un gran aparador de l'activitat comercial i econòmica de Reus i la seva àrea d'influència». Enguany, tindran protagonisme els sectors tecnològic i agroalimentari. Així mateix, les instal·lacions acolliran diverses fires i jornades professionals, com la fira de recanvis per al sector de l'automoció d'Aicrag. Baiges destaca que, a més, s'està treballant «en l'organització d'una fira dedicada a l'àmbit de l'hostaleria i el turisme».