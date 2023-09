El Palau Bofarull acull la instal·lació artística 'Ou de dos rovells'

La presidenta de la Diputació de Tarragona inaugura aquesta mostra de l'artista reusenc Arnau Casanoves de la Hoz que es podrà visitar fins al 30 de setembre

Actualitzada 14/09/2023 a les 20:49

Fotografies quotidianes impreses en paper de tiquet, un televisor, un escriptori d'oficina, una impressora i un fax són alguns dels elements que conformen la instal·lació Ou de dos rovellsde l'artista reusenc Arnau Casanoves, que reflexiona sobre les diverses realitats que conformen la vida d'una mateixa persona i com interactuen entre sí. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha inaugurat aquest dijous la mostra que es pot visitar fins al proper 30 de setembre al Palau Bofarull de la Diputació a Reus.Durant la inauguració, l'artista ha protagonitzat una performance en directe en què ha combinat la creació musical i d'imatges. A partir d'ara, aquest muntatge es podrà visualitzar durant la visita a la mostra a través d'una pantalla. L'acte d'inauguració també ha comptat amb l'assistència de l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; de la regidora de l'Ajuntament de Reus, Pilar López, i dels diputats de la Diputació José Antonio Rodríguez i Ana Belén Rodríguez.Ou de dos rovells pretén ser una metàfora entre una persona i les diferents realitats que viu (artista, treballador, vida personal...) i un ou que a dins té més d'un rovell. A l'exposició, Arnau Casanoves de la Hoz també reflexiona sobre aquells moments de la vida que poden esdevenir un punt d'inflexió però encara no ho sabem, per això hi exposa 17 fotografies de moments quotidians del seu present o passat recent extretes del seu telèfon mòbil i impreses per una màquina de tiquets.Arnau Casanovas va iniciar la seva trajectòria oficialment als 14 anys com a aprenent al taller de l'escultor i gravador Ramon Ferran, amb qui va treballar fins l'any 2015.