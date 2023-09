El nou Espai Boule obre portes a unes antigues cotxeres de Reus

Les obres de restauració de l'equipament han tingut un cost de més de 2 milions d'euros

Actualitzada 14/09/2023 a les 09:29

L'Espai Boule ja és una realitat. El nou centre obert de formació, gestionat per empreses i organitzacions sense ànim de lucre vinculades amb el sector educatiu, va ser inaugurat ahir a les antigues cotxeres de les diligències de la família Boule de Reus.El president de l'associació de programes educatius OpenEurope, Alfred Blasi, va explicar que les obres de restauració de l'equipament, que ha estat abandonat molts anys i que va arribar a acollir un supermercat, han tingut un cost de més de 2 milions d'euros. Amb tot, considera que «valia la pena recuperar aquest espai al centre de Reus» per desenvolupar el projecte.A més, es va demanar als operaris que respectessin al màxim possible l'estil original de l'edifici i que permetessin l'entrada de llum natural. Blasi subratllà que les instal·lacions han de permetre «fer coses que posin Reus al mapa»