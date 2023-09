Reus engega la nova programació d'activitats dirigides als majors de 60 anys

Les inscripcions comencen aquest 13 de setembre i finalitzaran el 22 de setembre

Actualitzada 13/09/2023 a les 12:59

Reus encetarà aquest mes d'octubre una nova programació de les activitats dirigides al col·lectiu de gent gran de la ciutat (persones majors de 60 anys), i emmarcades dins del Pla d'Envelliment Actiu i Saludable de Reus, que impulsa la Regidoria de Relacions Ciutadanes. Es tracta d'un programa d'activitats que promouen la salut física, cognitiva, emocional i social de les persones d'aquest col·lectiu per millorar la seva qualitat de vida respectant les diferents formes i ritmes d'envellir.Els espais on es realitzen aquestes activitats són principalment els casals municipals de la gent gran, ubicats dins d'alguns Centres Cívics o en altres espais municipals, i també s'organitzen activitats als espais a l'aire lliure.Entre les activitats regulars dels casals hi ha: gimnàstica,gimnàstica-relaxació, tallers de memòria, treballs manualsespais de tertúlia i joc de taula, taller de llengües, informàtica, aprenentatge de les noves tecnologies (TIC), balls en línia i balls de saló, sardanes i sevillanes, teatre avançat i caminades.Les inscripcions es faran de forma presencial fent rotació per cadascun dels casals municipals de la gent gran a partir d'aquest dimecres 13 de setembre i finalitzaran el divendres 22 de setembre.També s'han obert online, a través del web inscripcions.reus.cat , les inscripcions a les activitats del programa Grantivisme, que s'ofereixen a tot el col·lectiu de les persones majors de 60 anys fora dels casals.