Carles Prats abandona la política municipal de Reus

Òscar Subirats, cap de la campanya en les últimes eleccions municipals, podria ocupar la seva baixa

Actualitzada 13/09/2023 a les 14:29

El regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Carles Prats, deixa l'acta. Fonts d'ERC han confirmat a Diari Més un rumor que ja feia dies que circulava per la capital del Baix Camp.El polític s'acomiadarà durant el ple de setembre que es preveu que se celebri el 29 de setembre. Properament, Prats explicarà els motius que l'ha fet prendre aquesta decisió, tres mesos després d'assumir el càrrec al consistori.Prats és regidor de l'Ajuntament reusenc des del passat 2019, quan va fitxar per l'equip d'ERC amb Noemí Llauradó al capdavant. Prats es va convertir en el regidor d'Empresa i Ocupació durant el mandat 2019-2023, càrrec que tornava a repetir al llarg d'aquest mandat.Òscar Subirats, cap de la campanya en les últimes eleccions municipals, podria ocupar el seu càrrec ja que ocupavael número cinc a la llista. La següent a la llista dels republicans és Meritxell Barberà, en cas que Subirats no agafés l'acta.