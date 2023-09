A licitació les obres de la segona fase de la reurbanització de la plaça del Víctor de Reus

Les obres connectaran la plaça amb el futur Centre Cívic Gregal

Actualitzada 13/09/2023 a les 11:41

L'Ajuntament de Reus ha tret a licitació el contracte d'obres de la segona fase d'urbanització de la plaça del Víctor i entorn. El contracte compta amb un pressupost de licitació de 241.975,75 euros (IVA inclòs) i preveu la connexió de la plaça amb el futur Centre Cívic Gregal, actualment en obres.L'àmbit d'actuació de la segona fase d'obres abasta el carrer Alt de Sant Josep; el carrer Castellvell entre els carrers Alt de Sant Josep i de Sant Joaquim; i part de la plaça del Pintor Ferré Revascall, davant el centre cívic Gregal.El projecte, redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig, defineix la plaça del Víctor com un element articulador i com a punt de connexió amb el Centre Cívic Gregal.La segona fase dona continuïtat a les obres actualment en marxa, que inclou la reurbanització de inclou la plaça del Víctor i trams dels carrers Ample, Miró i Santa Helena.El projecte avança en la voluntat transformadora tant pel que fa a la mobilitat com a l'ordenació de l'espai públic, la millora de la connectivitat o la integració de l'espai. Les solucions constructives van en concordança amb les de les futures fases del projecte de pacificació del carrer Ample.