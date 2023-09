Reus Transport promociona l'ús del bus urbà amb bitllets gratis pels estudiants

La campanya es farà entre els dies 18 i 22 de setembre i concidirà amb la Setmana Europea de la Mobilitat

Actualitzada 12/09/2023 a les 09:30

Línies Instituts

Reus Transport promocionarà l'ús del bus urbà entre els alumnes dels instituts de la ciutat. Per això, tots els estudiants podran gaudir de bitllets gratuïts per als seus viatges d'anada i tornada als centres educatius del 18 al 22 de setembre. Enguany, la campanya concidirà amb la Setmana Europea de la Mobilitat. Els bitllets estaran disponibles a través de codi QR o de l'app de Reus Transport.A més, l'emprea municipal lliurarà a tots els alumnes d'institut de la ciutat d'un punt de llibre que incorpora bitllets gratuïts per anar i tornar del centre educatiu. La campanya també s'estén a l'alumnat de l'Escola Oficial d'Idiomes, el Mas Carandell i l'Escola d'Art i DissenyLa imatge de la campanya s'ha fet enguany amb un punt de llibre que incorpora dos bitllets en format codi QR per a cada dia: un d'anada, que permet viatjar de 7:00 a 9:00h, i un de tornada, per agafar el bus entre les 13:00 a 18:00h.Aquests bitllets en format QR també estan disponibles a l'aplicació de Reus Transport, disponible a l'App Store i a Google Play. Per tant, si algun alumne no porta el cupó corresponent, podrà viatjar gratuïtament si disposa de l'app al seu mòbil.A més de les línies convencionals de bus, Reus Transport ofereix tres línies específiques per als instituts, conegudes com Línies Instituts. La L40 i la L41 funcionen durant el curs escolar de 7:30 a 8:30h. La tercera línia, la L42, ofereix servei als instituts Gabriel Ferrater i Domènech i Montaner, amb horaris de matí i migdia, en dies feiners durant tot l'any. Les línies L10, L33 i L50 també tenen parades prop dels instituts més allunyats del centre.