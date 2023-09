Famílies i estudiants d'ESO del Pi del Burgar de Reus rebutgen l'horari partit

Es mostren disconformes amb el fet que, a partir d'aquest curs, només tinguin una hora per dinar dimarts, dimecres i dijous

«Horari partit mata el nostre projecte educatiu», es podia llegir en una de les pancartes. «Tot en una hora no és salut, és temps perdut!», proclamava una altra. Pares, mares i alumnes de l'Institut Escola Pi del Burgar es van concentrar ahir a les portes del centre educatiu per mostrar el seu rebuig amb el principal canvi que han experimentat amb l'inici del nou curs: dimarts, dimecres i dijous, els estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) tenen la jornada partida. A les 14 hores surten a dinar i, 60 minuts més tard, han de tornar a ser a les aules per completar una darrera lliçó, d'una hora de duració.



«És terrible per als alumnes, per als professors i per a pràcticament tothom que passa per l'institut», afirma Óscar Cañellas, alumne de quart d'ESO del Pi del Burgar. Ana Luis, coincideix amb el seu company de curs. «Està molt malament i, a més, una hora per menjar no és suficient; hem de fer la digestió», explica, tot afegint que és molt complicat estar «una mica frescos» de ment a les tardes amb aquest escenari.Cada jove protagonitza una història diferent, però cap dels que han parlat amb Diari Més està conforme amb la decisió presa pel Departament d'Educació. Els que viuen a prop, han de marxar corrent a casa, menjar de pressa, rentar-se les dents i tornar a classe. «No es gaudeixen ni els macarrons de l'àvia, així», lamenta Cañellas. També hi ha casos, com el de Sira Blanco, de tercer d'ESO, en què la distància entre institut i domicili fa inviable dinar amb la família. «Jo visc a 30 minuts de l'escola i no puc anar a casa i tornar. He de dinar al McDonald's o al menjador», comenta. Aquest panorama provoca que algunes famílies hagin d'assumir un cost extra que abans, amb la jornada intensiva, es podien estalviar i que «no tothom pot pagar», tal com adverteix el pare de dos joves de 12 i 15 anys, Francesc Luis. «Els nens que no es puguin quedar al menjador i no puguin anar a casa, es veuen, tant sí com no, obligats a anar al McDonald's o a posar-se en un racó a dinar de qualsevol manera», relata. Susana Torrents, mare d'un alumne de tercer d'ESO, afegeix que van proposar portar carmanyoles perquè se les poguessin menjar a l'interior del centre, però que es va denegar l'opció «per sanitat i espai». En aquest context, Yordanos Cañellas, de segon d'ESO, comenta que «encara que intentis menjar el més saludable possible, amb el ràpid que has d'engolir i amb el fet que has de tornar aquí en poc temps, no és bo». La situació empitjora si tenen Educació Física a la tarda.Les dificultats per dinar no són l'únic maldecap per a pares i mares. Asseguren que s'estan posant traves a la conciliació familiar i que el canvi d'horari «fomenta l'absentisme», en paraules de Torrents. Melisa Sánchez, mare d'un alumne de tercer d'ESO, menciona que hi havia joves que ja s'havien inscrit a activitats extraescolars a les tardes i que ara no podran cursar-les. Per la seva banda, Francesc Luis critica «les formes», ja que se'ls ha comunicat la decisió a l'agost «quan tothom ha pogut preveure extraescolars». Segons diuen infants i famílies, els han dit que la nova jornada respon a la voluntat de fer coincidir les sortides amb els estudiants de Primària, però no consideren que sigui un raonament vàlid perquè només s'aplica en tres dies. «Deixeu el Pi del Burgar com era abans o, si no, doneu-nos una mica més de temps», demana Óscar Cañellas.