Reus commemora la Diada Nacional de l'11 de setembre

Els actes institucionals organitzats per l'Ajuntament han tingut lloc a la plaça del Baluard

Actualitzada 11/09/2023 a les 14:01

L'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, ha presidit els actes institucionals que l'Ajuntament de Reus ha organitzat aquest 11 de setembre amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya i que han tingut lloc a la plaça del Baluard. La commemoració ha tingut el moment central en la lectura de la Glossa de la Diada, a càrrec de la doctora en Filologia Catalana i coordinadora del col·lectiu Reusenques de Lletres, Fin a Masdéu Abril.



Fina Masdéu Abril

La commemoració de la Diada ha començat a les 10:00h amb la música del Quartet Floral. Tot seguit, s'ha realitzat l'ofrena institucional dels membres del consistori, amb l'alcaldessa i els portaveus dels grups municipals, i la interpretació d'«El cant de la senyera» per part de l'Orfeó Reusenc. En acabar la lectura de la Glossa de la Diada, l'Orfeó Reusenc ha cantat «Els segadors» i tot seguit s'ha fet el Ball d'Homenatge, a càrrec de Laura Roig.L'acte ha continuat amb les ofrenes florals de les entitats de la ciutat, presentades pel periodista Marc Càmara, amb l'acompanyament musical del Quartet Floral. I finalment, la cloenda de l'acte ha comptat amb l'actuació dels Xiquets de Reus, que han fet un pilar de respecte, i el cant d'«Els segadors» per part de tot el públic.L'encarregada de la Glossa de la Diada d'enguany, Fina Masdéu Abril (Reus, 1958) és doctora en Filologia Catalana (UB); fins a la seva jubilació, l'any 2018, ha exercit com a catedràtica de Llengua i literatura catalanes a secundària, a l'institut Gabriel Ferrater i Soler de Reus.Ha publicat la monografia «Plàcid Vidal: memorialista singular d'obra viscuda» (Arola, 2018), el pròleg a l'edició il·lustrada de «Da nuces pueris» de Gabriel Ferrater (Peu de Mosca, 2022), estudis i articles sobre escriptors locals i comarcals, sobre literatura del jo i sobre literatura i paisatge –en aquest àmbit, és coautora del llibre «Rutes literàries pel Baix Camp» (Proa, 2008)–, autora de la Ruta «Gabriel Ferrater per Reus» (2012) i també contes en volums col·lectius.Col·labora amb diverses associacions culturals de la ciutat: Centre de Lectura de Reus (actualment n'és la Directora d'activitats culturals), és secretària de l'Associació Gosar Poder, i participa en les jams de Safareig Poètic.A més, coordina, amb Victòria Rodrigo, el col·lectiu literari Reusenques de Lletres, que enguany celebra el desè aniversari. Aquest projecte va sorgir el 2013, arran d'una taula rodona sobre dones escriptores locals, de ficció i de no ficció i, a dia d'avui, hi han participat més de setanta dones; una trajectòria que constata que Reusenques de Lletres ha aportat múltiples i variades propostes a l'entorn del món de l'escriptura: a més de set llibres publicats i un en curs d'edició, i de la col·laboració amb mitjans de comunicació locals, ha impulsat debats, xerrades, rutes, lectures, contacontes, exposicions i un llarg etc.