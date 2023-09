Minut de silenci a la plaça del Mercadal de Reus per condemnar l'assassinat d'una dona a mans del seu fill.

Verge assegura que les violències masclistes són «el principal problema de seguretat pública» del país

Actualitzada 08/09/2023 a les 13:28

Desenes de persones s'han concentrat aquest divendres al migdia a la plaça del Mercadal de Reus, davant l'ajuntament, per fer un minut de silenci i condemnar l'assassinat d'una dona a mans del seu fill dimecres passat a la capital del Baix Camp.La dona va morir a l'hospital Joan XXIII de Tarragona després de ser apunyalada pel seu fill, amb problemes psiquiàtrics, al domicili familiar. A la concentració ha assistit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha assegurat que les violències masclistes són «el principal problema de seguretat pública» del país.La consellera també ha lamentat la mort violenta d'una altra dona, en aquest cas a Palamós, en mans de la seva parella diumenge passat.

Tant Verge com l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, han mostrat el seu suport a la família. «Són moments molt dolorosos com a país», ha dit Verge, mentre que Guaita s'ha compromès en «seguir treballant per erradicar qualsevol violència vers les dones». La batllessa ha fet una crida a posar cadascú «el seu granet d'arena» perquè casos com aquests no es repeteixin.

En la mateixa línia, la consellera ha interpel·lat a tota la societat: «són violències estructurals, i mentre existeixi una societat patriarcal com la que tenim, no les erradicarem». Per això, la màxima responsable del Departament d'Igualtat i Feminismes ha subratllat que és una «lluita col·lectiva, ens necessitem a totes i tots».

La consellera també ha recordat que la segona causa de trucades al telèfon d'atenció contra la violència masclista és per casos que es produeixen dins l'àmbit familiar. «Hem d'estar especialment alertes en les dones d'edat avançada», ha indicat Verge. «Poden quedar invisibilitzades moltes de les violències que estiguin patint», ha expressat.