Igualtat i Feminismes condemna el «feminicidi» de Reus

10 dones han estat assassinades aquest any per violència masclista a Catalunya, 123 des del 2012

Actualitzada 08/09/2023 a les 09:17

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha condemnat el «feminicidi» de Reus -on una dona de 79 anys ha mort a mans del seu fill- i ha expressat «el més sentit condol i escalf» a la família i entorn de la víctima. L'executiu català subratlla que amb la confirmació d'aquest cas, 10 dones han mort assassinades per violència masclista el 2023 a Catalunya.



Des que es van començar a recollir dades oficials, l'any 2012, la xifra puja a 123. El mateix registra indica que 7 menors han quedat orfes per la violència masclista aquest any, 91 en la darrera dècada. L'executiu considera una «qüestió de país» erradicar les violències masclistes i fa una crida a «sumar esforços des de tots els àmbits de la societat» per aconseguir-ho.