Els usuaris de les Piscines Municipals de Reus augmenten un 8% aquest estiu

La temporada clou al Parc dels Capellans havent registrat 37.800 persones entre el 19 de juny i el 3 de setembre

Actualitzada 07/09/2023 a les 19:58

L'extrema calor viscuda al llarg del present estiu ha causat estralls en la població. Fatiga, set excessiva, dificultats per concentrar-se o mareig són alguns dels efectes que pot provocar estar exposat en excés a les altes temperatures. Per suportar millor els mesos més tòrrids de l'any, una de les opcions predilectes dels reusencs és remullar-se a les Piscines Municipals. Des que l'equipament va obrir portes el 19 de juny i fins a la conclusió de la temporada, el passat diumenge, 3 de setembre, 37.800 persones han passat per les instal·lacions. La mitjana diària de la temporada ha estat de 497 usuaris.Aquestes estadístiques reflecteixen un lleuger increment del total de banyistes en comparació a edicions anteriors. En concret, l'augment ha estat d'un 8% respecte del 2022, quan la temporada va concloure amb uns 35.000 visitants. El 2021, l'aforament va estar restringit a un màxim de 450 visitants diaris, per les mesures de prevenció de la covid-19, que també obligaven a mantenir una distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres, a portar mascareta als accessos i a reforçar el servei de neteja. D'altra banda, el 2020, l'equipament del Parc dels Capellans no va obrir les seves portes al públic davant «la impossibilitat de garantir el compliment de les mesures de prevenció per evitar contagis de la covid-19», tal com va explicar l'Ajuntament de Reus en el seu moment.Les Piscines Municipals van obrir en horari d'11 a 20 hores, de dilluns a diumenge, esdevenint una proposta de proximitat per esquivar la penetrant calor. A banda d'oferir espais per banyar-se, es van programar activitats d'aiguagim, adreçades a la població a partir de 16 anys. La tarifa general diària era de 6,50 euros, si bé els infants de 3 a 13 anys i els adults majors de 65 anys gaudien de preus reduïts –5 euros–. Així mateix, s'oferien descomptes per titulars de carnet o targeta jove, targeta daurada, famílies nombroses o monoparentals, persones amb discapacitat i aturats de llarga durada, entre altres col·lectius. També es van posar a disposició de la població passis mensuals, de temporada, bons 10 i entrades només per al matí o la tarda.Tot i la notable afluència de públic, alguns usuaris proposaven que es construïssin unes segones piscines municipals en un altre indret de la ciutat, tal com va constatar Diari Més durant la seva visita a les instal·lacions del Parc dels Capellans el 16 de juliol. En concret, els ciutadans apuntaven que la ubicació actual és idònia per als veïns dels barris del voltant, com Immaculada, Gaudí, Poetes o Mare Molas, però que els residents d'altres punts poden necessitar fins a 50 minuts per arribar a l'equipament i refrescar-se.