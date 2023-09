Reus presenta la programació de les II Jornades per a la Prevenció del Suïcidi

L'Ajuntament ha programat al voltant del 10 de setembre activitats per facilitar la presa de consciència sobre el risc de suïcidi

Actualitzada 07/09/2023 a les 12:18

L'Ajuntament de Reus reafirma el seu compromís per abordar la problemàtica psicosocial que condiciona l'augment del risc de suïcidi, i que implica l'afectació a la salut i el benestar de la població, amb la celebració per segon any consecutiu de les Jornad es per a la Prevenció del Suïcidi. Des de la Regidoria de Salut i Esports de l'Ajuntament de Reus, amb la col·laboració de l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi i altres agents com artistes i col·lectius culturals de la comunitat de Reus i el Servei d'orientació i atenció a famílies, s'ha dissenyat una programació específica al voltant del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi amb l'objectiu de promoure la presa de consciència i la sensibilització al voltant de la problemàtica així com també la desestigmatització cap a les persones afectades, facilitant l'accés a tota la ciutadania d'un conjunt divers d'activitats lliures i obertes a tothom.

El Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, impulsat per l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi amb suport de l'Organització Mundial de la Salut, es reivindica al voltant del dia 10 de setembre amb l'objectiu de facilitar la presa de consciència sobre la multifactorialitat del risc de suïcidi i la possibilitat d'actuar de forma preventiva, apostant per l'adopció de mesures des d'una perspectiva comunitària i de la salut pública davant les conductes suïcida.

Programació a Reus

10/09/2023. Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. A la Plaça del Mercadal a les 20.30h, lectura del manifest conjunt de les entitats de prevenció de suïcidi i pèrdua per suïcidi. A més de representants de la corporació i de l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi, la lectura del manifest es farà a càrrec d'entitats de la ciutat vinculades a diversos col·lectius com ara la gent gran, l'empresa, l'esport, la cultura, les associacions de veïns, l'educació o la joventut.

Hi participarà Salvador Domènech, membre del Casal Municipal de la Gent Gran i de la Junta del Casal Municipal del Districte V; Tània Piqué, del Col·legi de Farmacèutics; Esther Barberà, de la Fundació Futbol Base Reus; Astrid Martín, de la Colla Gegantera de Reus; Anabel Cuevas, presidenta de l'Associació de Veïns de la Urbanització Mas Carpa; Glòria Baldó, de l'Institut Baix Camp ; Elisenda Bubi, de l'Associació Juvenil Irasshai; un representant de l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS) i Miriam Cid, tècnica responsable del "Pla local per la Prevenció de la conducta suïcida 2023-2027".

14/09/2023. Xerrada per a famílies: Sota la Pell Adolescent. Mas Pintat. 18.30h. Les autolesions en adolescents. A càrrec de Laura Horcajo, psicòloga i membre de l'Associació Catalana per a la Prevenció del Suïcidi (ACPS)

15/09/2023. Recital de poesia: Les dues direccions. Espai Cultural La Palma, 19h. Recital poètic i musical a càrrec de Safareig Poètic, Jordi Carré, Paola Torrijos i Maite Calderó. Col·loqui posterior moderat per l'ACPS. Inscripció prèvia a inscripcions.reus.cat.

16/09/2023. Exposició fotogràfica: Silencis Trencats. Pl. Prim, de 10 a 19.30h. Exposició fotogràfica oberta dinamitzada per l'ACPS. Projecte documental artístic de Jordi Otix i Manu Mitru.

Durant el mes de setembre, les Biblioteques municipals de Reus disposaran de taules temàtiques amb llibres relacionats amb la temàtica. El programa «Emocions de butxaca» preveu abordar la mort i el dol amb famílies, infants i adults, a través d'un conta-contes i un club de lectura familiar amb la col·laboració del Mas Pintat.

Desplegament del Pla de Prevenció

L'any 2023 la Regidoria de Salut Pública i Esports va iniciar el desplegament del Pla Local de Prevenció de la Conducta Suïcida 2023-27. A grans trets, l'estratègia d'intervenció és disminuir el risc d'aparició d'aquestes conductes a partir de la millora de factors contextuals que condicionen el grau de benestar de la població així com també el treball sobre la millora de competències individuals i grupals de promoció del benestar emocional i social.

En aquest marc estratègic aquest any s'ha realitzat diverses accions com ara:

- La presentació de la guia per a la prevenció del suïcidi, un material pràctic per a tota la població.

- Accions de sensibilització com ara xerrades al personal laboral de l'Ajuntament de Reus; la participació al Seminari en l'àmbit de la salut mental i les addiccions organitzat pel Servei d'Addiccions i SM del HUSJR o les jornades per a la prevenció del suïcidi dirigides a la ciutadania en general.

- Accions per a la millora del benestar individual i familiar, com per exemple xerrades amb grups de suport amb gent gran o el programa «Emocions de butxaca».

- Reforç a l'acció comunitària de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi per al desenvolupament d'actuacions a la ciutat.

- S'han mantingut o obert nous espais de participació i col·laboració com per exemple amb la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona, la comissió per organitzar el Mes de la Salut Mental o altres grups de treball i comissions tècniques intersectorials amb agents de la comunitat local.

- Espai digital en temes de benestar emocional, salut mental i prevenció del suïcidi al web de l'Escola Oberta de Salut Dr. Frías on es poden consultar no només les activitats programades a la ciutat si no altres recursos i informació d'interès.



Dades

Les dades obtingudes per a nivell estatal per l'Observatori del Suïcidi a Espanya, 2022, indiquen que durant el 2021 van morir per suïcidi 4.003 persones a Espanya (taxa per 100.000 habitants = 8,45) i 576 a Catalunya (taxa per 100.000h = 7,5), marcant en total una mitjana d'11 persones al dia. A la demarcació de Tarragona la xifra és de 76 morts per suïcidi el 2021. Les morts per suïcidi del 2021 a Catalunya suposen el 14,4% respecte les totals a Espanya.

La diferent prevalença segons el sexe mostra que l'índex per cada 100.000 habitants són de 12,84 en homes i del 4,22 en el cas de les dones. Cal subratllar, que es tracta d'un fenomen intergeneracional, que afecta a diversos grups d'edat de la població general.

Segons l'Observatori del Suïcidi a Espanya, el 2021 es l'any amb el registre de suïcidis més elevat de l'Estat i es manté com la principal causa de mort no natural superant els accidents de trànsit.