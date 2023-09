Les obres a la Masia Roig de Reus arriben a la meitat del calendari d'execució

El Taller Baix Camp treballa per construir una nova llar-residència, per a 12 persones, i ampliar l'actual centre ocupacional

Actualitzada 06/09/2023 a les 20:07

Els nous espais

Les obres d'ampliació de les instal·lacions de la Masia Roig han arribat a la meitat del calendari d'execució. Fa poc més de quatre mesos que el Taller Baix Camp va donar el tret de sortida a uns treballs consistents en la construcció d'una nova llar-residència, amb capacitat per a dotze persones, i l'expansió de l'actual centre ocupacional. El director general de l'entitat, Josep Ramon Nogués, assenyala que, en principi, «anem sobre els terminis previstos» i que tot hauria d'estar enllestit al desembre o, a tot estirar, a principis de gener.La primera fase de la intervenció va consistir en el moviment de terres, la preparació del terreny –s'ha hagut de col·locar un metre de grava per anivellar-lo– i l'aixecament dels fonaments. A continuació, es va procedir a alçar les parets mestres i a cobrir el sostre, un procés «relativament ràpid» i que es va completar en un mes. Nogués destaca que tant les obres de la llar-residència com les del centre de dia s'estan duent a terme «en paral·lel» per facilitar el treball i l'entrada i sortida de la maquinària.Tot i que les actuacions es van succeint de forma «força ordenada», era inevitable que afectessin el dia a dia dels usuaris de les instal·lacions actuals, que empraven l'espai que s'està edificant per fer diferents activitats. La part més delicada era el soroll que provocava el moviment de terres i, per això, el director general del Taller Baix Camp afirma que es va intentar que aquesta part acabés al més aviat possible «per intentar reduir les molèsties a les persones que venen aquí». Així mateix, assegura que els usuaris «han entès» què està passant perquè han vist els camions i estan constatant que s'està alçant una construcció.La nova llar-residència s'està construint al costat de l'actual equipament residencial de la Masia Roig, amb capacitat per a 24 persones. El nou espai permetrà allotjar dotze ciutadans i ajudarà «les persones més grans i dependents, perquè tinguin un espai més tranquil i condicionat». Nogués apuntà que la idea és reubicar-hi persones que ja estan a llars del Taller Baix Camp i que dependrà de la Generalitat decidir què es fa finalment amb els espais que quedarien buits.L'immoble tindrà un porxo, una part de cuina, menjador i sala d'estar, un rebedor, vestuaris per als treballadors i un despatx per als monitors. Serà només de planta baixa i estarà adaptat perquè en puguin fer ús persones amb mobilitat reduïda. També s'estan fent els passadissos i els lavabos més grans del mínim que marca la normativa, tenint en compte que alguns usuaris poden requerir ajuda tècnica externa per moure's.Les dotze habitacions seran individuals –tindran llit, tauleta i armariet– i hi haurà quatre lavabos. Així mateix, s'habilitaran múltiples accessos per poder, per exemple, entrar a la cuina directament des del carrer. Tot plegat s'ha dissenyat per facilitar la sectorització de la llar en cas de viure situacions de contagis. Aquest projecte, de 370,5 metres quadrats, té un pressupost d'uns 600.000 euros i ha rebut una subvenció de 300.000 euros dels fons Next Generation.D'altra banda, l'ampliació del centre ocupacional, valorada en 120.000 euros i que compta amb una subvenció del 0,7% de l'IRPF, permetrà disposar de 115,5 maddicionals per «millorar la prestació del servei diürn», en paraules de Nogués. En concret, al nou espai hi haurà tres aules –una d'elles acollirà una sala multisensorial–, cosa que permetrà treballar amb grups més reduïts d'usuaris.