L'EIC anima a omplir carrers i exercir «la independència des de baix»

L'Esquerra Independentista del Camp convoca múltiples actes per commemorar l'11 de setembre

Actualitzada 06/09/2023 a les 21:30

L'Esquerra Independentista del Camp de Tarragona (EIC) fa una crida per omplir els carrers en la Diada Nacional de Catalunya perquè aquest 11 de setembre serveixi «per visibilitzar que l'Estat espanyol és absolutament irreformable i que l'única via alternativa que permeti assegurar la supervivència de la classe treballadora passa directament per exercir la independència des de baix», en paraules de la portaveu d'Endavant Baix Camp, Marta Benosa. Sota el lema, l'EIC ha programat un seguit d'actes per convertir la data en un espai de trobada, lluita i organització.L'acte central tindrà lloc a Reus, amb la manifestació. Sortirà a les 19.30 hores del Mercat Central i culminarà al Fossar Vell, on tindran lloc els parlaments. Al matí del mateix 11 també s'han convocat activitats populars a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a Tarragona i a Capçanes. Amb tot, el programa s'iniciarà el vespre de dissabte, dia 9, amb un acte polític i un concert al Casal Despertaferro. Diumenge, dia 10, el Casal Popular La Turba ha programat una excursió pels tres cims de l'Alt Camp.La regidora de la CUP a Valls, Mariona Montalà, va assenyalar que «ens trobem davant d'un context cada vegada més incert per les classes treballadores», per factors com l'augment del cost de la vida, la precarització laboral, l'auge de l'extrema dreta i de la violència masclista o el capitalisme que opera «impulsant l'acumulació de beneficis per les classes dominants a costa de l'ecosistema, del territori i de la nostra sobirania». «Tot aquest context, tant global com nacional i local, ens obliga a moure fitxa i a vetllar perquè aquesta Diada pugui recollir tota la mobilització i l'organització que ja s'ha anat generant durant l'any», va concloure.