La Guàrdia Urbana de Reus incorpora 9 agents nous

Amb les noves incorporacions, la plantilla del cos de seguretat municipal arriba als 160 guàrdies

Actualitzada 06/09/2023 a les 13:17

La Guàrdia Urbana de Reus ha incorporat 9 agents nous a partir de l'1 de setembre, una vegada han finalitzat el curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Amb les noves incorporacions, la plantilla del cos de seguretat municipal arriba als 160 guàrdies.



Les noves incorporacions són 3 dones i 6 homes, fet que confirma la voluntat municipal d'equilibrar la presència de dones i homes a la plantilla amb la reserva del 30% de les places convocades per a dones, d'acord a Llei de les policies locals de Catalunya.Actualment, l'Ajuntament de Reus té oberta de convocatòria per proveir 10 places més d'agent, el 30% de les quals també estan reservades a dones. La nova convocatòria confirma el compliment dels compromisos d'ampliació progressiva de la plantilla de la Guàrdia Urbana per ajustar-la a les necessitats de millora del servei.Dels nous guàrdies incorporats ara, una (una dona) correspon a la convocatòria de places de 2021. D'aquella convocatòria de 3 places, dos agents ja es van incorporar de manera immediata en provenir d'altres cossos policials i, per tant, ja haver impartit el curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els altres 8 agents nous (6 homes i 2 dones), corresponen a la convocatòria de 2022. D'aquella convocatòria de 10 places, 2 guàrdies ja disposaven del curs i es van incorporar directament a la Guàrdia Urbana.En paral·lel, la Guàrdia Urbana té en marxa altres processos selectius de reorganització interna del cos, amb la convocatòria d'una plaça de sotsinspector, dues places de sergent i quatre places de caporal.L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; i la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, han ofert aquest dimarts 5 de setembre una recepció als nous agents.