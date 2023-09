La càrrega i descàrrega al nucli antic de Reus s'haurà de completar de 2 a 11 hores

El Pla de Mobilitat del Nucli Antic restringirà l'accés a la majoria dels carrers del centre, controlats amb lectors de matrícula

Actualitzada 06/09/2023 a les 08:56

Reus continua fent passes en pro de la pacificació del trànsit amb l'objectiu que el vianant sigui el principal protagonista al nucli antic. L'Ajuntament va convocar ahir veïns i comerciants per informar-los de la nova regulació de la mobilitat del centre de la ciutat, que entrarà en vigor en qüestió de setmanes, si bé inicialment s'habilitarà un període de proves perquè els ciutadans puguin adaptar-se «de forma molt pausada i pautada», en paraules de la regidora de Seguretat, Dolors Vázquez, a la normativa i, així mateix, per poder acabar de perfilar el sistema segons les casuístiques dels usuaris.



Com fer el tràmit

Amb la nova regulació, pilones retràctils i lectors de matrícula restringiran el pas dels vehicles a la zona. L'accés només estarà obert a tothom entre les 2 i les 11 hores, de forma que els comerciants hauran d'efectuar les operacions de càrrega i descàrrega, per norma general, en aquesta franja. Amb tot, tal com va detallar l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Muñoz, s'està estudiant la possibilitat d'habilitar un dia a la setmana en què es permeti la càrrega i descàrrega de productes fora de l'horari limitat –un dels assistents proposà que fos dijous–.En concret, es delimitaran tres tipologies de carrers, segons les limitacions que apliquin entre les 11 i les 2 h. En un primer tram, comprès per la plaça del Mercadal i les artèries principals, només hi tindran accés les 24 hores del dia els vehicles d'emergència, de serveis públics i els que estiguin autoritzats. La segona corona, conformada per vies com els carrers de Santa Anna, de Martí Napolità, de la Presó i d'en Vilar, també permetrà el trànsit de bicicletes i vehicles de mobilitat personal –una situació que va provocar el descontentament de gran part dels veïns–. Finalment, hi haurà una part oberta perennement al trànsit, centrada en la zona pròxima a la plaça del Baluard, el Tomb de Ravals, l'avinguda Prat de la Riba i els carrers del Doctor Robert i de Sant Joan.L'Ajuntament encara no ha aprovat definitivament els criteris que determinaran qui pot rebre el permís d'accés a l'àrea protegida –que permetrà entrar-hi en qualsevol moment–, però, en principi, es contempla que la puguin obtenir els propietaris i llogaters d'una plaça de pàrquing, qui tingui un gual, les persones amb mobilitat reduïda i els cuidadors de ciutadans d'edat avançada o dependents. També es podran concedir autoritzacions puntuals, per motius com obres o mudances. Així mateix, als lectors hi haurà un intèrfon per contactar amb la Guàrdia Urbana i demanar entrar a l'espai restringit en casos d'urgència o d'excepcionalitat.D'altra banda, hi haurà sis punts d'accés, a les interseccions de plaça Catalunya amb raval Santa Anna, carrer de la Mar amb Hospital, raval Santa Anna amb carrer Santa Anna, carrer Santa Anna amb Selva del Camp, carrer Salvador Espriu i carrer de Sant Llorenç amb plaça de Prim.El consistori habilitarà aviat un tràmit de l'Oficina d'Atenció Ciutadana perquè els possibles usuaris puguin sol·licitar el permís d'accés i justificar la seva petició, així com una adreça de correu electrònic perquè els ciutadans puguin formular els seus dubtes. Amb l'autorització aprovada, no serà necessari exhibir cap distintiu en el vehicle, ja que es llegirà automàticament la matrícula si està donada d'alta al sistema i es permetrà el seu pas.A falta de concloure la redacció del Pla de Mobilitat del Nucli Antic, la incògnita sobre què passarà amb la mobilitat pel raval de Santa Anna ja s'està aclarint.