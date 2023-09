Cremen cinc vehicles de matinada a Reus

Dos incendis de matinada a l'avinguda Països Catalans i al carrer Llevant han alertat als Bombers

Actualitzada 06/09/2023 a les 09:56

A Reus, #Bomberscat acudim a 2 serveis d'incendi de vehicle: Av. Països Catalans (3 vehicles cremats, 02.00 h) i C/Llevant (6 vehicles: 3 totalment cremats i 3 més d'afectats, 02.15 h) També hem apagat un foc de 2 contenidors que ha afectat un arbre (Raseta de Sales, 05.54 h) pic.twitter.com/06H2WO6wr6 — Bombers (@bomberscat) September 6, 2023

Matinada moguda per als Bombers de la Generalitat a Reus. Aquesta nit el cos ha hagut de mobilitzar-se per fer tres serveis on les flames han afectat diversos vehicles i contenidors.El cos ha rebut el primer avís cap a les 2.00 h de la matinada, quan les flames cremaven un vehicle a l'Avinguda Països Catalans. Finalment, dos vehicles han estat afectats per l'incendi que dues dotacions de Bombers han pogut extingir.Poc després, a les 2.15 h, el cos ha rebut un altre avís per un altre incendi de vehicles al carrer Llevant. En aquest cas, tres vehicles han quedat cremats i tres més s'han vist afectats per les flames. Les tres dotacions de Bombers desplaçades fins al lloc dels fets han pogut controlar la situació.Finalment, ja a les 5.54 h el cos ha rebut un últim avís per un incendi en un contenidor al Raval de Sant Pere. El foc ha cremat completament un contenidor d'envasos i la calor ha afectat també el contenidor de paper. A més, les flames han arribat a un arbre proper que també s'ha vist afectat.Reus no ha estat l'únic municipi de la demarcació afectat per les flames nocturnes aquesta matinada. A Altafulla el cos ha acudit a un altre incendi de vehicles a les 6.39 h. En aquest cas, un cotxe ha resultat cremat i dos més s'han vist afectats per les flames.