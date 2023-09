Muntar a cavall per estimular ment i cos

El CEE Alba de la Diputació empra la hipoteràpia des del curs 2006-07 amb resultats «molt exitosos»

Actualitzada 04/09/2023 a les 21:13

Muntar a cavall acostuma a recrear records vinculats amb l'acceleració, l'agilitat i el poder: justes medievals, persecucions al Far West, lideratges militars... Jacques-Louis David pintà a Napoleó sobre un èquid travessant els Alps; Velázquez immortalitzà Felip III dominant-ne un i fent que se sostingués aixecant les potes davanteres. Amb tot, enrere quedà el temps en què els animals eren símbol exclusiu de la reialesa i els estrats més alts de la societat.El Centre d'Educació Especial (CEE) Alba, de la Diputació Tarragona, empra la hipoteràpia des del curs 2006-07 i, recentment, s'ha assegurat que l'activitat continuï dos anys més, amb l'adjudicació del contracte corresponent, per un import màxim de 15.730 euros –representen uns 22 euros per alumne i sessió–. «Els resultats, fins ara, són molt exitosos i la valoració és molt positiva», expressa el diputat delegat de Centres Educatius d'Educació Especial, Joan Sans.Sans relata que la teràpia assistida amb cavalls no es basa exclusivament a cavalcar. Només uns 20 minuts de les sessions, que superen l'hora de duració, es destinen a la munta, a través de la qual s'efectuen exercicis neuromusculars. «Dediquen la resta del temps a treballar altres activitats complementàries, com mantenir la higiene dels cavalls», destaca. El taller inclou tasques com la neteja de les quadres o l'entrega d'un regal a l'animal en forma de menjar. Sans subratlla que aquestes són les iniciatives que ajuden a potenciar l'autoestima dels alumnes, ja que els permet sentir-se «útils».El diputat delegat assenyala que, com a activitat terapèutica, el contacte amb els cavalls proporciona una estimulació «física, cognitiva, emocional i social», de forma que acaba influint positivament en la seva relació amb l'entorn i amb la qualitat de vida, tant dels joves com de les famílies. El seu ús amb finalitats educatives es basa «en teories actuals sobre el desenvolupament i el control motriu, i sobre principis sòlids de tractament neurofisiològic».L'alumnat participant d'aquesta activitat és «molt divers» –hi poden formar part, per exemple, persones amb discapacitats motrius o discapacitats intel·lectuals– i acaba sent el CEE Alba el que acaba determinant els objectius a treballar per cada infant i adolescent i valorant si la hipoteràpia el pot beneficiar. «El centre la fa servir per tractar necessitats psicomotrius especials, per treballar la regulació de conductes o en cursos d'àmbit prelaboral o de transició a la vida adulta», cita Sans. Per al correcte desenvolupament del taller, intervenen múltiples professionals, com fisioterapeutes, mestres, educadors, psicomotricistes i tècnics en hipoteràpia.«El CEE Alba de la Diputació a Reus és un referent al territori, al Baix Camp i al Priorat, que busca oferir un servei excel·lent i de qualitat educativa a l'alumnat i a les famílies. La teràpia assistida amb cavalls és una de les activitats complementàries que realitza el centre en la seva vocació per oferir una atenció especialitzada i interdisciplinària», conclou Sans.