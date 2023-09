El Pere i la Lloba i el Superadrac es presentaran per Misericòrdia a Reus

Els dos elements festius faran la seva primera ballada en el marc d'un programa festiu que barrejarà tradició i modernitat

La tradició es manté viva

Estrenat el mes de setembre, el compte enrere per a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia ja ha començat. El programa, que va presentar ahir el regidor de Cultura, Daniel Recasens, s'estendrà oficialment del 21 al 25 de setembre, si bé hi haurà actes des de la setmana anterior per anar obrint boca. Més enllà de les trobades més tradicionals, que tornaran a atreure els reusencs al Santuari, el dissabte 16 i el diumenge 17 seran dues dates a marcar al calendari, ja que permetran conèixer els nous elements festius de la ciutat: el Pere i la Lloba i el Superadrac.Format per una lloba –portada per dues persones–, un capgròs anomenat Pere i quatre ovelles amb estructura de carretó, el primer element és una iniciativa de la Colla Pessigolla. Es tracta d'un ball, amb música i coreografia, de nova creació. Com bé indica el seu nom, recrea el conte, o. Per al president de la Colla Pessigolla, Marc Armengol, la inventiva enviarà als nens un missatge molt important: «No dir mentides que, sinó, al final no et creuen».Armengol va detallar que, en principi, la idea és integrar-se al programa d'actes de Sant Pere i Misericòrdia, però en els dies previs al clímax. «En cap moment volem sortir al Seguici», va afirmar. La primera vegada que el Pere i la Lloba, nascuts com una excusa perquè els membres de la colla de Carnaval estiguessin «obligats a estar tot l'any junts», ballaran en públic serà el diumenge 17, a les 11.30 hores, a la plaça del Mercadal.Un dia abans, eles presentarà en societat. Conegut com a Superadrac, la figura, ideada per l'Associació Supera't i modelada pel Taller Avall, neix com un projecte «inclusiu, integrador i de ciutat», tal com va detallar la presidenta d'aquesta entitat que treballa amb persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA), Mònica Bellido.Serà un drac bondadós que combinarà tocs modernistes i orientals i que retrà homenatge a Antoni Gaudí i Lluís Domènech i Montaner. Tot i que l'element està pensat per integrar a la Festa Major la gent que n'acostuma a quedar exclosa, la voluntat de l'associació no és que només el portin ciutadans amb diversitat funcional –per exemple, estarà adaptat per ser ballat amb cadira de rodes–, sinó que les portes estan obertes a tothom.En aquest context, el regidor Recasens va destacar que, per al 25 de setembre, es reservarà un tram tranquil al passeig de Misericòrdia destinat a les persones amb altes sensibilitats, donant continuïtat al precedent establert per Sant Pere.Més de 150 actes s'han organitzat per a les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia d'aquest any, amb un pressupost de 230.000 euros. Si bé les celebracions oficialment començaran el dia 21, el Xiquet i la Xiqueta repartiran, ja divendres 15, el programa d'actes pel nucli antic. Un dels esdeveniments més especials serà la representació de la Dansa de Mossèn Joan de Vic que, de manera extraordinària, recuperarà la formació amb tretze membres. La seva actuació es podrà veure el 16, a partir de les 17.30 hores, en diferents indrets del centre.Com no podia ser d'altra manera, en el calendari no faltaran els actes més tradicionals sense els quals no s'entendrien les Festes de Misericòrdia. El lliurament dels Guardons de la Ciutat i la sortida del Carro dels Romanços donaran el tret de sortida als cinc dies grans de gresca, en què tindran lloc el Seguici Petit, la Diada Castellera, la Cercavila del Masclet i el Rosari de Torxes. Dilluns 25, l'activitat se centrarà al passeig de Misericòrdia i al Santuari. Els elements festius s'hi dirigiran per retre homenatge a la Mare de Déu i, a la nit, després que Diables, Víbria i Drac s'encenguin, la mostra piromusical il·luminarà el cel. «Serà una Festa Major feta per moltíssimes mans, que també és reflex d'una ciutat potent», va concloure Recasens.