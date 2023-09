Reus realitza tasques urgents de poda de l'arbrat

L'objectiu és el de millorar la seguretat i l'accessibilitat de vianants i el trànsit

Actualitzada 04/09/2023 a les 11:48

La regidoria de Via Pública iniciarà en breu tasques urgents de poda i tala d'arbres de la via pública amb l'objectiu d'eliminar molèsties o riscos que branques baixes o en mal estat generen en la ciutadania. Els treballs han de millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants, eliminar les interferències en l'estacionament de vehicles en zones d'aparcament, i acabar amb les molèsties causades pel brancatge que envaeix balcons, tribunes o finestres dels edificis propers.

De manera urgent, l'Ajuntament actuarà en un total de 779 arbres, repartits en 42 carrers de la ciutat. L'actuació, repartida en dos contractes, té un pressupost de 36.000 euros.

Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma: «Des de la regidoria hem optat per executar aquestes actuacions de manera urgent per donar resposta a les molèsties i riscos que les branques causen a la ciutadania. En paral·lel, continuem amb la tramitació del contracte de treballs d'arboricultura per al conjunt de la ciutat que properament sortirà a licitació».

Els treballs que ara es portaran a terme tenen origen o motivació diversa:

Arbres amb branques baixes que interfereixen a vianants o en l'estacionament de vehicles.

Exemplars amb desorganització de les capçades que per proximitat als edificis corren el risc de provocar danys a finestres, balcons o tribunes.

Espècies amb excés de càrrega que cal esporgar per minimitzar el risc de trencament de branques.

Arbres amb defectes associats a fongs que fan necessària una esporga amb criteris de seguretat.

Palmeres que presenten fulles seques i que es poden desprendre de manera espontània.

Arbres amb branques seques i arbres morts

En paral·lel, la regidoria de Via Pública treballa en un pla de reposició i plantació de nou arbrat a la ciutat.

Els carrers on es faran treballs d'esporga són:

Carrer de Dom Bosco

Riera Miró

Carrer de l'Escultor Modest Gené

Carrer de Ramon J. Sender

Carrer Ample

Carrer de Josep Maria Prous i Vilà

Carrer de Mare Molas

Carrer de Sor Lluïsa Estivill (Primer tram)

Carrer de Roger de Bellfort

Carrer de Pau Font de Robinat

Carrer de l'Argentera

Carrer de Nelson Mandela

Raval de Jesús

Raval Martí Folguera

Raval Robuster

Raval Sant Pere

Raval del Pallol

Raval Santa Anna

Plaça dels Argenters

Avinguda Marià Fortuny

Avinguda del President Macià

Passeig de Misericòrdia

I els carrers on es faran treballs de tala són: