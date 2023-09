L'Estació Enològica de Reus tornarà a acollir la Festa de l'Avellana el proper 21 d'octubre

Aquesta nova edició té l'objectiu de difondre a la societat els diversos beneficis que l'avellana té per a la salut

Actualitzada 04/09/2023 a les 16:49

Amb l'objectiu de difondre a la societat els diversos beneficis que l'avellana té per a la salut i evidenciar-ne la realitat de la seva producció i conreu, la DOP Avellana de Reus torna a convocar, per segon any, la Festa de l'Avellana. Aquesta segona edició tindrà lloc el proper 21 d'octubre, durant tot el dia, als jardins de l'Estació Enològica de Reus on l'entitat té la seva seu.La Festa de l'Avellana s'ha configurat com una activitat adreçada a tots els públics, posant èmfasi en el caire familiar, amb el repte d'esdevenir una trobada amena, divertida, pedagògica i fructífera en tots els sentits. Per això es faran diverses activitats que s'anunciaran properament i també tindrà lloc un acte molt important, el lliurament dels Premis DOP Avellana de Reus en les categories de Comunicació, Empresa i Innovació, Científic, Turisme i Gastronomia.Els Premis Dop Avellana de Reus distingeixen les persones i empreses que contribueixen a la difusió i divulgació del sector de l'avellana en tots els seus àmbits i apropen aquest producte a la ciutadania. Des de la DOP Avellana de Reus es demana a tothom que vulgui participar-hi, que proposi noms de persones i empreses com a candidates i candidats a cadascuna de les categories. Tothom que vulgui fer les seves propostes, pot fer-ho fins el proper 1 d'octubre enviant un correu a info@avellanadereus.cat