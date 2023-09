El procés participatiu del CC Garbí de Reus es convocarà quan el Gregal obri portes

Es podria començar a perfilar el nou centre cívic a partir del 2024, quan haurien d'acabar les obres de l'equipament de Niloga

Actualitzada 03/09/2023 a les 19:35

El Centre Cívic Garbí sempre ha anat vinculat amb el seu homòleg Gregal i, de nou, sembla que el seu futur dependrà de l'equipament que s'està construint al barri Niloga. L'Ajuntament de Reus té previst convocar un procés participatiu en el present mandat per definir com ha de ser el futur Centre Cívic Garbí, que s'hauria d'ubicar al barri Mare Molas, però, per ara, encara no s'ha fixat cap data.



El Gregal va avançant

Fonts municipals apunten que, per dur-lo a terme, «es considera convenient esperar a la posada en funcionament del Centre Cívic Gregal», per tal de poder tancar la fase d'avaluació del procés participatiu que va permetre dissenyar aquest futur punt de referència per al nord. Les fonts subratllen que aquest procediment col·laboratiu va ser «la primera vegada» que es va demanar la participació directa de la ciutadania «per definir un equipament municipal d'aquestes característiques». Tenint en compte que les obres de construcció del Centre Cívic Gregal van iniciar-se el passat febrer i que el contracte estipula un termini d'execució màxim de catorze mesos, tot apunta que el Centre Cívic Garbí haurà d'esperar al 2024 per començar a perfilar-se.Els dos centres cívics van fer els primers passos plegats, amb la licitació de la redacció dels projectes bàsics per a ambdós equipaments el gener del 2020. Malgrat tot, el concurs públic es va haver de suspendre. Va ser aleshores que es va optar per prioritzar la centralitat del barri Niloga. Segons es va informar en el seu moment, la intenció era posar en marxa la redacció del projecte del Garbí un cop s'iniciessin les obres del Gregal, però, finalment, no es va incloure cap dotació per al Garbí en el pla d'inversions per al 2023.Tal com es va anunciar el 2020, el Centre Cívic Garbí hauria de ser un espai de nova planta projectat dins de l'actual parc del Doctor Claudi Tricaz Arnillas, al barri Mare Molas, situat en el perímetre comprès entre els carrers de Ricard Artiga i Esplugas, del Pare Manyanet i de Sor Lluïsa Estivill, i es preveu que doni servei a uns 12.000 habitants. La zona d'influència de la nova centralitat del sud-oest de Reus abastaria els barris Mare Molas, Mas Vilanova, Monestir i la Sardana.L'Ajuntament apunta que el procés participatiu permetrà definir els usos que tindrà el futur equipament, conèixer les necessitats de la ciutadania i perfilar com ha de ser el centre cívic. Amb tot, en cas de seguir el plec de prescripcions tècniques de la licitació del 2020, es preveu que se situï a la part més pròxima al barri de la Sardana i, a l'hora de projectar-lo, caldrà tenir en compte la seva relació amb la zona verda que actualment domina al parc. Així mateix, s'espera que disposi de vestíbul, despatx de direcció, despatxos de serveis municipals, casal de la gent gran, oficines per a entitats, sala de reunions, magatzems, aules-taller, espais per fer activitats físiques, cafeteria i una sala polivalent, entre altres serveis.Per la seva banda, les obres de construcció del Centre Cívic Gregal avancen seguint el calendari previst. L'Ajuntament va assenyalar, a principis d'agost, que els treballs de reforma de l'antiga nau magatzem de vins del Palau Boule superaven el 12% d'execució. A banda de la rehabilitació de l'edificació, el projecte inclou la remodelació urbanística al voltant del carrer de Castellvell.