Les festes es reactiven aquests dies a Reus i arriben al barri Fortuny i a Zona 5

Actualitzada 31/08/2023 a les 19:34

Les festes de barri arribaran aquest cap de setmana a dos indrets de la ciutat. El primer a bolcar-se al carrer per fer gresca i xerinola serà el barri Fortuny, que aquesta tarda encetarà el programa d'actes amb un concurs de dibuix, el pregó a càrrec de la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, i una sessió de ball dels 70 i 80.Les celebracions s'estendran dissabte i diumenge i comptaran amb àpats populars, el mercat d'artesania i segona oportunitat –una de les principals novetats d'enguany–, un taller de cuina d'aprofitament, un vermut en què qui porti barret podrà endur-se un premi i una cantada d'havaneres.Les festes també arribaran al parc dels Lledoners, a la Zona 5. Les activitats començaran demà a les 18 hores, amb un berenar, jocs infantils i el pregó, que el pronunciarà el regidor en cap de l'àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio. Un sopar de germanor i la presència d'un DJ allargaran la nit. Diumenge serà el torn del vermut popular i d'un dinar per als nens.