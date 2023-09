La cultura japonesa omplirà demà el recinte de la Palma amb la fira Hikari

La fira, amb entrada gratuïta, disposarà de conferències, concerts, tallers i espais per a practicar amb els jocs de rol o els videojocs

La quinzena edició del Hikari, la fira de cultura japonesa de Reus, arribarà demà a la Palma. Organitzada per l'Associació de Manga, Anime i Cultura Nipona (Amakuni), la iniciativa portarà al recinte múltiples estands amb jocs i productes relacionats amb el. També hi haurà un espai destinat a la gastronomia.Així mateix, hi haurà una exposició sobre jocs tradicionals japonesos, que es completarà amb una xerrada a càrrec d'Anzu Maekawa, encarregada d'Afers Culturals del Consolat del Japó a Barcelona. A més, hi haurà conferències, concerts, tallers i espais per a practicar amb els jocs de rol o els videojocs. La fira obrirà les portes de 12.30 a 22 hores i l'entrada serà gratuïta.