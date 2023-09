Els Pressupostos Participatius de Reus es convocaran un cop durant el mandat

S'ha decidit ampliar la periodicitat per «facilitar la gestió per part de l'Ajuntament i la participació per part de la ciutadania»

El govern municipal preveu convocar una sola edició dels Pressupostos Participatius durant el present mandat. Segons fonts municipals, la decisió d'ampliar-ne la periodicitat respon a l'objectiu «de facilitar la gestió per part de l'Ajuntament i la participació per part de la ciutadania». El consistori va obrir per primera vegada el procés de cara a l'exercici del 2018. Després de l'edició de l'any següent, anuncià un canvi en la dinàmica i es passà a una convocatòria cada dos anys. Amb tot, la pandèmia va estroncar-ne la continuïtat. Els Pressupostos Participatius es van recuperar per al 2022.Les fonts assenyalen que la data per a aquest mandat «no està tancada perquè es vol harmonitzar amb la resta de processos participatius i estratègics que la ciutat ha de fer». Cal recordar que l'alcaldessa, Sandra Guaita, ja va subratllar, tant en campanya electoral com després d'assumir la vara, que la relació amb la ciutadania ha de ser més fluida. En el mandat 2019-23, l'Ajuntament va demanar la col·laboració de la població a l'hora de determinar el full de ruta en aspectes com el futur de l'entorn del Carrilet, el Pla d'Acció Municipal, el pla estratègic Reus Horitzó 32 o plans locals sobre habitatge, educació o polítiques feministes, entre altres qüestions.Una altra de les qüestions que encara no s'ha tancat és l'import que es destinarà a la convocatòria única dels Pressupostos Participatius, «però està a l'espera de la planificació pressupostària del mandat», segons afirmen les mateixes fonts. Cal recordar que a les dues primeres convocatòries es van destinar 750.000 euros i a l'última, per al període 2022-23, un milió d'euros. En paral·lel, «l'Ajuntament dona continuïtat als projectes i al seguiment participatiu vinculats a la passada edició».El passat març, es van donar a conèixer els divuit projectes proposats per la ciutadania que es convertiran en una realitat, corresponents a la convocatòria del 2022. A principis d'estiu, fonts municipals declaraven que s'havien fet «les primeres reunions amb els proposants per analitzar la seva proposta i començar a treballar en els projectes de manera que s'adiguin a la idea presentada i votada».Les iniciatives es dividien en grans –entre 50.000,01 i 150.000 euros– i petites –menys de 50.000 euros– segons la valoració pressupostària. La proposta que va comptar amb més suports va ser la creació d'entorns escolars segurs, patis oberts i refugis climàtics, valorada en 150.000 euros. Altres dels projectes aprovats són la instal·lació d'una barana límit a la sortida de l'Escola Prat de la Riba, la planificació d'una xarxa de lavabos públics o la col·locació de taulers d'escacs a parcs i places.