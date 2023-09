El programa dels Patis Oberts Dinamitzats de Reus obre les inscripcions pel proper curs escolar

Aquest és un servei gratuït de cura puntual dels infants de tres a setze anys que permet dotar a les famílies de temps de conciliació familiar i personal

Actualitzada 01/09/2023 a les 10:56

Inscripcions

L'Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria d'Educació i dins del programa Temps per Cures, torna a obrir les inscripcions per al programa dels Patis Oberts Dinamitzats. Aquest és un servei gratuït de cura puntual dels infants de tres a setze anys que permet dotar a les famílies de temps de conciliació familiar i personal durant els dissabtes al matí i els períodes de vacances del curs escolar.Els dissabtes al matí del curs escolar es realitza el projecte a l'escola Prat de la Riba i al Centre d'Educació Especial Font del Lleó. El dissabte 9 de setembre serà el primer dia que s'oferirà el servei aquest curs escolar 23-24. L'escola Rubió i Ors obrirà també les portes del seu pati amb el servei de patis oberts dinamitzats durant les vacances de Setmana Santa.El programa consisteix en la dinamització de patis de les escoles de Reus, acollint a infants de 3 a 16 anys d'arreu del municipi i de la comarca, tot duent a terme activitats de lleure socioeducatiu i de qualitat. Es fan activitats dirigides com jocs, manualitats, dinàmiques, tallers... I temps lliure de qualitat oferint recursos materials com contes, jocs i joguines per fer-ho possible. L'horari d'atenció al servei &e acute;s de 9:30 h a 13:30 h.Al pati de l'escola Prat de la Riba i de l'escola Rubió i Ors el servei consta de dues franges horàries de dues hores cadascuna, amb la possibilitat de sol·licitar tot el matí, i cal respectar els horaris d'entrades i sortides. I al pati de la Font del lleó, on per tal d'oferir un servei universal als infants de la ciutat s'adapten les condicions, l'horari el qual és del matí sencer, i a les necessitats educatives i de lleure dels infants i joves assistents.El mètode d'inscripcions al servei es podrà dur a terme prèviament mitjançant la plataforma https://inscripcions.reus.cat/ a partir d'avui mateix.Hi haurà una limitació de 4 franges (8 hores d'atenció mensual) de sol·licitud prèvia, per participant cada mes.En cas de places restants, també es podrà realitzar la inscripció in situ a l'escola corresponent.