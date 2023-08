Reus finalitza el pla de xoc de neteja de la ciutat

La regidoria de Via Pública va activar el projecte a l'estiu, que és quan es fa un ús més intensiu de la via pública

Actualitzada 31/08/2023 a les 11:54

L'Ajuntament de Reus han culminat aquest dijous 31 d'agost el pla de xoc de neteja intensiva dels barris de la ciutat que es va posar en marxa el passat el 17 de juliol. Es tracta d'un servei extraordinari que el consistori va activar amb l'objectiu de posar al dia la neteja de la ciutat; i s'ha portat a terme ara a l'estiu, quan les necessitats de neteja es veuen especialment incrementades com a conseqüència d'un ús més intensiu de la via pública.La programació del pla s'ha realitzat tenint en compte el calendari habitual del servei de neteja de la via pública de la ciutat, de manera que les dues programacions han estat complementàries, i amb l'objectiu de millorar de manera notable els nivells d'eficàcia en la neteja.Paral·lelament, el servei de neteja s'ha coordinat amb els equips de manteniment de parcs i jardins per tal de reforçar la neteja a les zones verdes dels barris on s'ha realitzat l'actuació. El servei s'ha portat a terme amb un equip humà de 10 persones, de les quals 8 han estat de nova contractació.El pla de xoc s'ha portat a terme en 18 barris de la ciutat: Fortuny, Pastoreta, Monestirs, Horts de Miró, Muralla, Mare Molas, Juroca Carrilet, Mas Iglesias, Montserrat, Carme, Sardana Sol i Vista, Gaudí Immaculada, Santuari i Zona Lepanto; barris d'alta densitat de població i amb un ús més intensiu de la via pública.Daniel Marcos, regidor de Via Pública afirma: «El pla de xoc ha estat molt ben valorat per al ciutadania. La neteja és una de les principals preocupacions de la ciutadania, per això hi donem resposta cada dia i ara amb aquesta actuació extraordinària. Des de la regidoria continuem treballant per garantir el millor servei i qualitat de neteja als carrers i places de la nostra ciutat».