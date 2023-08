Restableixen la circulació en els dos sentits de la TV-3141 a Reus

S'esperava que l'afectació durés fins a la setmana del 8 de setembre, però s'ha aixecat abans del previst

Actualitzada 30/08/2023 a les 21:18

El calvari per arribar a casa s'ha acabat per als veïns de les urbanitzacions Blancafort i Aigüesverds. Tal com va informar l'associació de veïns de Blancafort i van confirmar a Diari Més fonts del Departament de Territori, el trànsit es va reobrir en els dos sentits de circulació de la TV-3141 ahir al migdia, de manera que tothom que vulgui arribar a les urbanitzacions, al Club Tennis Monterols o a Cambrils podrà seguir el traçat habitual des del Santuari, en lloc de resseguir l'itinerari alternatiu que ha estat vigent des del 18 de juliol, de diversos quilòmetres de longitud.La Generalitat va tallar un carril de la carretera de Misericòrdia arran de l'execució de les obres del primer tram de la via per a ciclistes i vianants que unirà Reus i Cambrils. S'esperava que l'afectació durés fins a la setmana del 8 de setembre, però s'ha aixecat abans del previst.