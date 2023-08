Les botigues surten al carrer per intentar redreçar un estiu «fluix» a Reus

Els comerciants confien en l'atracció de la longeva campanya per poder liquidar estocs i deixar espai per a la nova col·lecció

Actualitzada 30/08/2023 a les 20:49

El retorn de Simorra

Vestits, bosses, sabates, complements i expositors omplen, des d'ahir i fins al dissabte, les principals artèries del nucli històric de la ciutat. Els comerciants han dipositat moltes esperances en l'edició número 46 de la campanya, organitzada pel Tomb de Reus amb el suport de l'Agència Reus Promoció, amb els objectius d'intentar liquidar estocs, deixar espai per a la nova col·lecció i remuntar després d'un estiu «fluixet».El gerent de la botiga Calella, Ramon Folch, assenyala des del carrer de Monterols que, si bé la temporada va començar «mitjanament bé», la tendència no s'ha mantingut uniforme i la valoració final és que, sense ser un desastre, «no ha sigut un dels millors estius». «Comparat amb abans de la pandèmia, ha sigut una mica més fluixet», afirma. La sensació es repeteix a Bambalina, al carrer de Llovera, on la dependenta Silvia Martínez qualifica l'estació més calorosa de l'any de «molt fluixa». Un altre establiment, situat al carrer de Jesús, empra les paraules «més tranquils» per explicar com han anat els mesos de juliol i agost en comparació a anys anteriors.Els botiguers apunten a diferents possibles motius a l'hora d'intentar entendre per què els descomptes estivals –s'encavalquen amb les rebaixes– han perdut l'atractiu del passat, però n'hi ha dos que destaquen per sobre de la resta: la calor i la inflació. Martínez lamenta que «com que tot ha pujat de preu i està molt car, la gent no compra, i és normal». En la mateixa direcció apunta Folch, que declara que és probable que part de la població tingui «altres prioritats, com viatjar més o anar a restaurants». Així mateix, afegeix que «quan fa tanta calor, tampoc ve gust sortir al carrer i anar de compres».Amb tot, els comerciants són optimistes en predir com aniran aquestes. Folch subratlla que les expectatives són bones perquè la campanya «ja fa uns anys que es fa, la gent la coneix i l'espera». A més, afegeix que, en arribar al final de la temporada, «sempre intentem ajustar els preus al màxim». «Va bé per a la clientela, perquè troba bones ofertes, i per a nosaltres, perquè buidem prestatgeries de cara a poder comprar nou gènere per a la pròxima temporada», conclou. Martínez prega perquè la pluja no arribi a remullar els carrers i recorda que l'any passat «ens va anar bé» i «vam poder treure tota la roba que teníem», tot i que ahir va detectar que no hi havia «tant ambient» com en altres edicions.Especial és el cas de la firma Simorra. Fa just una setmana que va obrir una nova botiga al carrer de Llovera, marcant el seu retorn a la ciutat després d'uns anys, i, per ara, la benvinguda està sent «superpositiva», tal com assegura l'de Simorra, Paz Barbeta. Amb aquests quatre dies sortint directament a peu de carrer, espera que els reusencs «ens acabin de conèixer».