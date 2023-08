Fina Masdéu farà la glossa de l'acte institucional de la Diada de Catalunya a Reus

Es tracta de la doctora en Filologia Catalana i coordinadora del col·lectiu Reusenques de Lletres

La doctora en Filologia Catalana i coordinadora del col·lectiu Reusenques de Lletres, Fina Masdéu, serà l'encarregada de fer la glossa de l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que tindrà lloc el matí de l'11 de setembre. Masdéu ha estat convidada per l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.Fins a la seva jubilació, el 2018, Masdéu va exercir com a catedràtica de llengua i literatura catalanes a l'Educació Secundària, a l'Institut Gabriel Ferrater i Soler. Ha publicat la monografia Plàcid Vidal: memorialista singular d'obra viscuda (Arola, 2018), el pròleg a l'edició il·lustrada de Da nuces pueris de Gabriel Ferrater (Peu de Mosca, 2022), diversos contes i múltiples estudis i articles sobre escriptors locals, el concepte de la literatura del jo i la unió de literatura i paisatge. A més, col·labora amb entitats culturals, com el Centre de Lectura i l'Associació Gosar Poder. Amb Reusenques de Lletres, es busca crear una plataforma estable que permeti fer emergir el talent literari del territori i donar-li visibilitat.