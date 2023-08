El laboratori Serra Pàmies a Reus continua operatiu

Des de l'empresa asseguren que només «es va detenir una secció del procés productiu i la comercialització de determinats productes durant uns dies»

Actualitzada 31/08/2023 a les 13:49

Laboratoris Serra Pàmies ha assegurat que la seu de Reus es troba en funcionament i que «en cap moment s'ha produït un tancament o una aturada total de la producció», com informava ahir EFE.Des de l'empresa informen que en la inspecció que va fer el Departament de Salut el mes de juny passat es van detectar una sèrie de millores a considerar. Moment, en què «es va detenir una secció del procés productiu, així com la comercialització de determinats productes durant uns dies». En aquest sentit, han remarcat que no existeix cap alerta sanitària sobre cap dels productes elaborats en els seus laboratoris i que no s'ha retirat del mercat cap dels productes de Serra Pàmies.Des de Laboratoris Serra Pàmies van plantejar a l'Aemps i a Salut un pla d'adequació per incorporar les millores sol·licitades, les quals es van començar a aplicar «per poder continuar produint i comercialitzant parcialment en la secció subjecta a revisió».Avui dia, asseguren que estan a l'espera de l'acceptació de la totalitat de les mesures correctores proposades per a poder continuar amb l'aplicació de les mateixes i reprendre al 100% el procés productiu.L'activitat de la secció del centre de producció s'ha recuperat gradualment i la previsió és que les inversions i millores efectuades permetin tornar a la total normalitat aquest mes de setembre.