Veïns de Reus critiquen el mal estat del tram del carrer Montserrat amb Hospital

Els residents denuncien que l'acumulació de brutícia i una rasa parcialment descoberta fomenten la presència de rates

Actualitzada 29/08/2023 a les 20:50

«Ben segur que és un perill de sanitat pública». D'aquesta manera defineix Anton Pàmies, un veí del nucli històric, l'estat del carrer de Montserrat, en direcció al passeig comercial El Pallol, venint des del carrer de l'Hospital o el d'Hortensi Güell. Els problemes que afecten aquesta zona són múltiples i es concentren a la cantonada amb el carrer de l'Hospital: una rasa parcialment coberta, uns contenidors mòbils que ràpidament s'omplen, pudor, rates i els vianants tenint escassos centímetres per poder passar. «Fa molt mal efecte», remata Pàmies.Al costat del futur hotel del Pallol, es va obrir una rasa a terra «per passar cables de mitjana tensió fins a uns transformadors», segons Pàmies, que fa vora un any que només està parcialment coberta, separada del pas de vianants per una tanca, una tela i els contenidors. Per a un altre veí del nucli, Ramon Farré, aquest és l'epicentre d'«un cúmul de coses que no estan bé», més enllà de la perillositat que implica l'esvoranc.Segons Farré, l'obertura connecta amb la claveguera. D'allí surten rates «que estan cada dia saltant d'un costat a l'altre», atretes per les deixalles que s'acumulen als dos contenidors que hi ha just davant, atès que només n'hi ha un parell «que acostumen a estar a vessar», afegeix Pàmies, cosa que provoca que, sovint, es deixin bosses de la brossa fora –tot i que un cartell indica que les fraccions s'han de llançar al raval de Sant Pere–.Farré explica que una nit es va apropar a la zona per enregistrar un vídeo dels rosegadors per denunciar la seva presència «i les vaig poder filmar l'estona que vaig voler». «Passa gent per allí i els és igual, estan acostumades», afirma. A més, tal com subratllen els dos veïns, el carrer de Montserrat, tot i ser ara mateix força estret –les tanques per les obres de l'hotel del Pallol han reduït l'espai públic–, és força transitat per veïns i turistes, ja que és l'entrada natural al nucli antic i el camí més recte per arribar a la plaça del Mercadal per qui aparqui al pàrquing de la riera d'Aragó o qui camini pel raval de Sant Pere.Addicionalment, els residents expliquen que les llambordes dels carrers de l'Hospital i d'Hortensi Güell estan trencades per la circulació dels camions d'obres. «Sembla una gimcana surrealista: tens rates, bosses de brossa i una vorera que no està bé», assevera Farré. Per intentar trobar solució a una qüestió que va empitjorant amb el temps, Pàmies va presentar un escrit a l'Ajuntament. «És vergonyós que allò estigui així tant de temps i crec que els veïns que ho estem patint mereixem una explicació», declara. A més, proposa distribuir contenidors als carrers de la vora per evitar concentrar els residus en aquest espai.