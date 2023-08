Les obres per millorar passos de vianants i voreres de Reus duraran 4 mesos

Ajuntament i adjudicatària formalitzen l'acord

Actualitzada 30/08/2023 a les 10:20

L'Ajuntament de Reus i l'empresa Canalizaciones la Torre, SL, han formalitzat el contracte per a l'execució de les obres de millora de l'accessibilitat a voreres i passos de vianants corresponent a l'anualitat del 2022 del Pla de Manteniment de la Via Pública, per l'import de 169.226,26 euros (IVA inclòs). La durada del contracte serà de quatre mesos, a comptar des de l'acta de comprovació de replanteig, que marcarà l'inici dels treballs.Aquest lot preveu resoldre l'accessibilitat a passos de vianants amb actuacions adaptades a cada cas amb relació al paviment, la pintura o la senyalització; millorar l'accessibilitat dels carrers, tot ampliant les voreres en punts d'encreuament i pintant nous passos de vianants; i renovar les voreres i el paviment.L'anualitat del 2022 preveu accions en els passos de vianants dels carrers de Ceferí Oliver, de Josep Caixés i de l'encreuament entre Antoni Rubió i Lluch i Joaquim Bartrina d'Aixemús. Les millores de l'accessibilitat s'aplicaran als carrers d'Antoni Rubió i Lluch i de Víctor Català. Darrerament, es preveu renovar les voreres dels carrers de Cels Gomis i Mestre, d'Antoni Rubió i Lluch i de la Mare de Déu del Pilar.Paral·lelament, l'Ajuntament té en tràmit d'adjudicació el contracte corresponent a l'anualitat 2023, amb un pressupost de licitació de 199.308,94 euros. Les actuacions previstes en aquest paquet, també corresponent a millorar l'accessibilitat de passos de vianants i voreres, es completaran a les avingudes de Falset, de Pere el Cerimoniós i Onze de Setembre i als carrers de Vilafortuny, de Bahía Blanca, de Joan Oliver, d'Astorga, de Sant Pancraç, de l'Amargura i de l'Alcalde Joan Bertran. Un total de quatre empreses han presentat les seves ofertes en el concurs públic.