L'Ajuntament de Reus renovarà l'enllumenat dels carrers Sant Elies i Boule

Els treballs s'allargaran durant quatre mesos

Actualitzada 30/08/2023 a les 10:28

L'Ajuntament de Reus i l'empresa Bosir han formalitzat el contracte per a l'execució de les obres de renovació i millora de l'enllumenat públic, corresponent a l'anualitat 2022 del Pla Director de Manteniment de la Via Pública, per un import total de 67.668,72 euros (IVA inclòs). La durada inicial de l'acord serà de quatre mesos, a comptar des de l'acta de comprovació de replanteig, que determinarà el començament dels treballs.L'actuació preveu la substitució i la renovació de l'enllumenat amb lluminàries equipades amb tecnologia led, amb els objectius de minorar potències i millorar l'eficiència de les làmpades. També es proposa la renovació i el reforç de l'enllumenat a zones fosques per obtenir uns nivells lumínics òptims. Pel que fa a la substitució de punts de llum per tecnologia led, s'actuarà als carrers de Santa Teresa, de Sant Elies, de Gras i Elias, dels Recs, de la Lleona, del Boule i de Pere Òdena. Els treballs en àrees fosques es farà a l'avinguda del Doctor Vilaseca.En paral·lel, l'Ajuntament té en tràmit d'avaluació el contracte corresponent a l'anualitat 2023. En aquest cas, l'actuació preveu la renovació de l'enllumenat als carrers de Sant Roc, de Santa Eulàlia, de Sant Llibori, de Sant Magí, del Roser, de Campomades, de Miramar i de la Muralla, així com al camí de Valls. A més, es vol substituir les lluminàries del carrer de Sant Joan per tecnologia led. Per escollir els punts en els quals cal actuar, es van valorar factors com la millora de l'accessibilitat, la seguretat viària, l'obsolescència, l'estat de degradació i aspectes normatius.En aquest cas, set empreses han presentat oferta al concurs públic. El paquet compta amb un pressupost de licitació de 99.858,29 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució establert pel plec de clàusules serà de tres mesos.