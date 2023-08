El Mercat Medieval torna a Reus del 8 a l'11 de setembre

El passeig de Misericòrdia acollirà l'esdeveniment

Actualitzada 30/08/2023 a les 09:21

Reus tornarà a l'edat mitjana durant un cap de setmana. El passeig de Misericòrdia acollirà els dies 8, 9, 10 i 11 de setembre el ja tradicional Mercat Medieval. La inauguració anirà a càrrec de la regidora de Relacions Ciutadanes, Mar Escoda, a les 19 hores.L'esdeveniment comptarà amb una sèrie de tallers i espectacles que permetran gaudir de l'ambient més enllà dels estands. Per exemple, hi seran presents El Geperut de No-Me-Dan, el bufó reial Zancutxo o el cavaller medieval Pantxo. Al llarg del dia, també es podran sentir sons i melodies de l'edat mitjana i les jornades acabaran amb un espectacle de foc nocturn.Durant els quatre dies que durarà el mercat, a més, es podrà veure una exposició sobre els aparells de tortura de la Inquisició. També hi haurà una mostra d'armament, tallers infantils i un campament medieval.