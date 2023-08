Augmenta un 17% l'atenció presencial a les oficines d'Aigües de Reus

L'empresa municipal atribueix aquestes dades, en part, a la instal·lació d'un caixer automàtic per al pagament de factures

Actualitzada 30/08/2023 a les 11:50

Les oficines centrals d'Aigües de Reus un increment d'un 17% de l'atenció presencial la primera meitat de 2023 respecte 2022, un fet que no es produïa des de l'arribada de la pandèmia. L'empresa municipal atribueix aquestes dades, en part, a la instal·lació d'un caixer automàtic per al pagament de factures però també a les millores introduïdes per l'ens.Si els sis primers mesos de 2022 van ser 8.109 les persones que van optar per l'atenció presencial, en el mateix període de 2023 han estat 9.751, és a dir, un 17% més.Una dada que és encara més rellevant si es té en compte que, al llarg de l'any passat, els tràmits presencials es van reduir un 27,50% mentre que els tràmits no presencials s'incrementaven un 152,42%, en un procés accelerat que va disparar-se amb l'arribada de la pandèmia. En canvi, en la primera meitat d'aquest any, l'increment de tràmits no presencials s'ha relaxat notablement, i ha estat tan sols del 7% en relació al mateix període de 2022.El caixer automàtic, instal·lat fa poc més d'un any, permeten el pagament de les factures del servei, ja sigui mitjançant targeta bancària o en efectiu. Un servei que, de gener a juny, han utilitzat unes 35 persones diàriament.Un altre element que, a parer d'Aigües de Reus, explica l'increment dels tràmits presencials és la introducció de millores en la gestió de la cita prèvia. En aquest sentit, de gener a juny, els tècnics del SAC van fer 742 trucades telefòniques prèvies a les visites concertades amb l'objectiu d'orientar l'usuari i validar la documentació necessària que cal aportar segons quina sigui la gestió que s'hagi de fer.