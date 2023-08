Reus incorporarà 21 nous punts wifi en els propers mesos

Més de 5.000 usuaris han utilitzat la xarxa municipal en un mes

La xarxa municipal «Reus Wifi» ha comptat amb un total de 581.900 connexions aquest 2023, que representen 83.129 connexions mensuals; i una mitjana de 4.998 usuaris al mes. Enguany, la xarxa ha arribat a 50 punts wifi públic i la previsió és créixer en els propers mesos amb 21 punts nous.Segons el consistori, les dades demostren la consolidació d'un projecte que té la voluntat d'oferir connexió gratuïta a Internet tant a la ciutadania com a les persones visitants, amb un mecanisme alhora de promoció de ciutat, d'eliminació de la bretxa digital i de foment del dret a la informació.La mitjana de connexions mensuals dels 7 primers mesos de 2023 s'ha multiplicat per 3 respecte a la mitjana de 2022. L'any passat, la xarxa municipal va registrar 334.689 connexions, que representen una mitjana mensual de 27.891 connexions i 2.953 usuaris. El projecte va tancar el 2022 amb 46 punts de wifi públic, impulsat gràcies al projecte europeu Wifi4eu, que va permetre sumar 22 nous punts de connexió.El 2021 es van registrar 153.483 connexions, que representen 12.790 connexions i 2.148 usuaris al mes. El 2021 es va tancar amb 24 punts wifi.L'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis té previst ampliar la xarxa de wifi públic en els propers mesos amb 21 nous punts de connexió. Seran amb 6 nous punts a la xarxa d'aparcaments municipals (actualment ja en tenen els pàrquings de la Pastoreta i del Centre Comercial La Fira); 10 nous punts a les estacions del sistema de bicicleta compartida; i 5 punts més a la plaça de la Cultura de la Pau, a la plaça del Víctor, a la plaça del Pintor Ferré Revascall, al parc del Lliscament i a la plaça d'Anton BorrellLa xarxa municipal «Reus Wifi» dóna cobertura wifi a la via pública al voltant de punts que s'identifiquen clarament mitjançant senyalització pròpia. Per navegar-hi des de les zones de cobertura, cal seleccionar la xarxa «Reus Wifi», accedir al portal, acceptar les condicions i navegar. Els punts d'accés wifi se senyalitzen amb uns pals que indiquen la disponibilitat de cobertura wifi pública municipal gratuïta.